Clima en Tucumán: qué días del fin de semana lloverá, según el pronóstico

El sábado, en cambio, las condiciones meteorológicas serán mucho más condicionantes para las actividades al aire libre. El pronóstico indica que habrá que tener un plan B, porque se esperan chaparrones durante la primera mitad del día y tormentas aisladas a partir de la tarde y hasta la madrugada del domingo. Habrá una probabilidad de precipitación del 10% al 40%. La temperatura rondará entre los 20 °C y 25 °C el sábado y entre los 19 °C y 27 °C el domingo.