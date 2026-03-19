Clima en Tucumán: qué días del fin de semana lloverá, según el pronóstico

Después de semanas atravesadas por continuas alertas meteorológicas, Tucumán no tiene indicada una advertencia por fenómenos meteorológicos intensos. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias para los próximos días, no se espera que tengan magnitudes como las de la semana pasada. Pero habrá que rever las actividades pensadas para el fin de semana largo, porque lloverá al menos cuatro de los cinco días próximos.
El SMN anunció una temperatura mínima de 21 °C para la jornada de este jueves. Este umbral se alcanzó en horas de la madrugada, aunque la sensación térmica rondó los 23 °C. La máxima está pronosticada en 26 °C para la tarde. Después del mediodía y hasta la noche habrá probabilidad de precipitaciones de entre un 10 y un 40%. También se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche, con vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora.
Según el pronóstico, lloverá durante el fin de semana largo en Tucumán
El viernes, al término de la jornada laboral, iniciará el fin de semana extra largo para gran parte de los trabajadores. Incluirá también el lunes 23, decretado día no laborable para promover la actividad turística, y el martes 24, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se espera que llueva todo el sábado y por momentos durante los demás días. El lunes es el único día que no tiene un pronóstico de precipitaciones.
Las lluvias pronosticadas para esta noche se extenderán hasta la madrugada del viernes, según el pronóstico del SMN. No se esperan precipitaciones para el resto del día. En cambio, habrá un cielo parcialmente nublado durante la mañana y se cubrirá más por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 20 °C y por la tarde alcanzará su máxima en 29 °C.
El sábado, en cambio, las condiciones meteorológicas serán mucho más condicionantes para las actividades al aire libre. El pronóstico indica que habrá que tener un plan B, porque se esperan chaparrones durante la primera mitad del día y tormentas aisladas a partir de la tarde y hasta la madrugada del domingo. Habrá una probabilidad de precipitación del 10% al 40%. La temperatura rondará entre los 20 °C y 25 °C el sábado y entre los 19 °C y 27 °C el domingo.
Pronóstico en Tucumán para el feriado
El SMN anticipó temperaturas cálidas para el inicio de la semana próxima. El pronóstico semanal, que indica condiciones meteorológicas hasta el próximo miércoles, señala que la máxima hasta la mitad de la semana se posicionará en 27 °C. El lunes la mínima será de 18 °C y la máxima de 25 °C, y el martes, los marcadores extremos del día se ubicarán entre 19 °C y 27 °C.
El lunes habrá un cielo mayormente nublado durante todo el día y hay nula probabilidad de precipitaciones. El martes por la madrugada y la mañana estas condiciones se repetirán. Por la tarde y la noche, en cambio, habrá chaparrones aislados con vientos casi imperceptibles.