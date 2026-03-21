El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán
Tras conseguir su primer éxito al mando del equipo, el entrenador analizó el rendimiento táctico y la entrega de sus dirigidos en una noche de desahogo. Con el triunfo consumado, el "Emperador" destacó la actitud del plantel para sostener la ventaja y volver a sumar de a tres en casa.
CONFORME. Falcioni valoró el triunfo ante Gimnasia y destacó la importancia de seguir entrenando para enderezar el rumbo. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
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