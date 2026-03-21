El triunfo que Atlético necesitaba: un cabezazo de Ferreira para volver a sonreír

Pero el equipo ganó. Incluso ha perdido otros encuentros con menos desmerecimientos que este. Ayer, los tres puntos eran más importantes que cualquier otro análisis táctico o futbolístico. El “Decano” llegó como un equipo urgido por alejar los fantasmas que lo aquejaban desde el inicio del torneo; y esta vez, en el “José Fierro”, logró ahuyentarlos a todos para volver a sonreír. Atlético había llegado al Monumental con una necesidad y se fue del estadio, por fin, con la sensación del deber cumplido.