Las similitudes de los casos Lebbos y Érika

6- En ambos expedientes salieron a la luz posibles vínculos narcos. En el de Paulina, durante el segundo juicio, se mencionó a un poderoso narcotraficante que nunca fue identificado y que podría haber tenido origen extranjero. Este hombre habría estado vinculado a Soto, a Virginia Mercado -la última persona que la vio con vida a la joven- y a algunos integrantes de “La Inimitable”, la barra brava de Atlético. Esa pista nunca se profundizó porque surgió 12 años después de que se registrara el crimen de la adolescente.