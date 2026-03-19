Seguridad Juicio por la muerte de Paulina Lebbos: ¿cuántos testigos se necesitan para resolver un crimen? En la segunda semana del proceso se abrió una controversia acerca de la calidad de los testigos que deben pasar por las audiencias. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Los jueces del Tribunal y el fiscal Carlos Sale discutieron por la calidad de los testigos. Por Juan Manuel Montero Hace 39 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Poder Judicial de TucumánPaulina LebbosMinisterio Público Fiscal Tamaño texto Comentarios Lo más popular Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció” Crimen de las francesas: hallan hisopados de las víctimas que serán analizados con nueva tecnología para identificar a los responsables Imputan a un policía retirado por un siniestro vial en la ruta 9 Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete