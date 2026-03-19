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Juicio por la muerte de Paulina Lebbos: ¿cuántos testigos se necesitan para resolver un crimen?

En la segunda semana del proceso se abrió una controversia acerca de la calidad de los testigos que deben pasar por las audiencias.

Los jueces del Tribunal y el fiscal Carlos Sale discutieron por la calidad de los testigos. Los jueces del Tribunal y el fiscal Carlos Sale discutieron por la calidad de los testigos.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 39 Min

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