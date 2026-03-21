El salario cede frente a la canasta de servicios

¿Qué porcentaje de los ingresos se lleva la canasta de los servicios? La consigna lanzada por Focus Market encuentra su explicación que advierte el significativo deterioro de la capacidad de pago de los argentinos. La consultora dirigida por Damián Di Pace apunta que, en noviembre de 2023, dos salarios promedio registrados, un termómetro del poder adquisitivo de la clase media formal, permitían adquirir 1,19 canastas de servicios. En marzo de 2025, momento de mayor recuperación, esa relación mejoró hasta 1,77 canastas. Sin embargo, en noviembre pasado descendió a 1,18 y para este mes se proyecta en 1,14. En paralelo, el porcentaje del ingreso destinado a cubrir la canasta de servicios pasaría de 56,4% en marzo de 2025 a 87,3% en marzo de 2026, superando incluso el nivel registrado en noviembre de 2023.