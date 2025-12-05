Plazo fijo en diciembre 2025: ¿cuál es el banco que más paga y cuánto conviene invertir?

El último mes del año no mostró un repunte desde que las tasas de los plazos fijos cayeron fuertemente a fines de octubre. Uno de los instrumentos más simples y tradicionales para ahorrar en pesos se enfrenta a un escenario de incertidumbre, con volatilidad cambiaria y tasas reales negativas. Sin embargo, el panorama también demuestra una dispersión entre las distintas entidades bancarias por lo que comparar las posibilidades puede ser clave la decisión financiera.
Aunque el plazo fijo no demuestra su mejor rendimiento, escoger la entidad financiera más conveniente y conocer cuáles son los montos que mayores ganancias otorgan, puede volver a poner entre las posibilidades de ahorro a esta tradicional herramienta.
Tasas de Interés de los bancos más grandes
Una comparativa de las distintas entidades bancarias puede ayudar a escoger cuál es la más adecuada a nuestro propósito de ahorro. En esta revisión, las tasas de interés de los bancos más grandes y de mayor peso en el sistema financiero varían entre el 22% al 28% de Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos a 30 días.
ICBC: 28%
Banco Macro: 26–28%
Banco Provincia: 26%
Banco Nación: 26%
Banco Credicoop: 24–26%
Banco Ciudad: 24%
Santander: 21–25%
BBVA: 23%
Banco Galicia: 22%
Banco Hipotecario: 27%
Se trata, en general, de tasas conservadoras, acordes con la estrategia de los grandes bancos, que no suelen competir agresivamente por depósitos minoristas en pesos.
Tasa de interés de de bancos medianos y digitales
Mientras los grandes bancos mantienen tasas moderadas, son las entidades medianas, regionales y digitales las que traccionan el interés ofreciendo rendimientos hasta 10 puntos más altos.
En el otro extremo del mercado se destacan entidades como Meridian, VOII y Crédito Regional, que con un 31,5% TNA lideran el ranking de rendimientos a 30 días. La brecha entre el mejor y el peor rendimiento llega a 10,5 puntos porcentuales, un diferencial considerable para un instrumento de bajo riesgo. El rango general de estos bancos es de una variación del 23% al 31,5% TNA.
Este es ranking de los bancos medianos y digitales con TNA a 30 días para no clientes / canales online:
Bica: 29%
CMF: 29,5%
Comafi: 25%
Hipotecario: 27% / 29,5%
BIBANK: 30%
REBA: 30%
Crédito Regional: 31,5%
¿Cuánto conviene invertir en diciembre 2025?
La rentabilidad de las inversiones varía según los bancos en los que se deposite. En el caso de inmovilizar $1.000.000 en un mes, las ganancias pueden variar entre los $17.500 y los $26.250, lo que implicaría una diferencia de $8.750.
- 21% TNA (Santander): $17.500
- 26% TNA (Nación/Provincia/Macro): $21.700
- 31,5% TNA (Crédito Regional): $26.250
Inversiones menores pueden traer menores ganancias. En el caso de depositar $700.000 la rentabilidad mensual puede variar de la siguiente manera:
Por sucursal (21,5% TNA):
Ganancia: $12.369,86
Por canal digital (26% TNA):
Ganancia: $14.958,90
¿Conviene invertir hoy?
Aunque las tasas están en mínimos y no logran empatar la inflación proyectada, el plazo fijo sigue siendo elegido por quienes priorizan previsibilidad y riesgo casi nulo. La clave, hoy más que nunca, es ajustar la lupa, comparando los beneficios que ofrecen los distintos bancos; optando por canales digitales que suelen ofrecer mejores tasas que las sucursales y revisando mes a mes las ofertas ya que la velocidad con que el BCRA calibra tasas obliga a monitoreo permanente.