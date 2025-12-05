Plazo fijo en diciembre 2025: ¿cuál es el banco que más paga y cuánto conviene invertir?

El último mes del año no mostró un repunte desde que las tasas de los plazos fijos cayeron fuertemente a fines de octubre. Uno de los instrumentos más simples y tradicionales para ahorrar en pesos se enfrenta a un escenario de incertidumbre, con volatilidad cambiaria y tasas reales negativas. Sin embargo, el panorama también demuestra una dispersión entre las distintas entidades bancarias por lo que comparar las posibilidades puede ser clave la decisión financiera.