Vaticinan el despegue de las actividades azucarera y citrícola en el Foro Económico del NOA 2026

En tanto, el CEO de San Miguel recordó que la compañía, en 2022, salió del negocio de la fruta fresca de limón para concentrarse en el negocio industrial. Así, se incrementó en un 70% la producción en un período de cuatro años. “Tal vez escucharon que hicimos inversiones en el exterior, pero debeos decir que, en cinco años, llevamos invertidos más de U$S 25 millones destinado exclusivamente a mejorar la productividad de nuestros campos y en la eficiencia de la planta que tenemos en Famaillá, sacando más productos de los mismos limones por hectárea”, detalló. Desde esta perspectiva, Suárez indicó que las operaciones en la Argentina de la compañía registraron valores superiores a los proyectos jóvenes en Uruguay y en Sudáfrica. “El rinde de jugo por tonelada es un 10% más en Tucumán que en esos dos países. La productividad de campo pasó de 40 toneladas a 71 por hectárea en un contexto de competencia por productividad y por eficiencia”, acotó. Así, a su criterio, en San Miguel “se viene una etapa de estabilización de las operaciones”.