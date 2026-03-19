VIDEO. Reviví el discurso completo de Javier Milei en Fenoa 2026
Este jueves 19 de marzo se llevó a cabo la decimocuarta edición del Foro Económico del NOA (Fenoa) en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán.
Este encuentro se realiza de manera ininterrumpida desde hace más de una década con el objetivo de debatir las oportunidades de la región para salir del letargo económico e industrial en el que se encuentra.
El orador principal de la jornada fue el presidente de la Nación, Javier Milei, cuya participación es vista como un gesto de especial consideración hacia la provincia, siendo esta su segunda visita invitado por la fundación en ejercicio de sus funciones.
Junto al mandatario, el foro contó con un listado de disertantes nacionales de gran relevancia, entre los que destacaron Martín Migoya, CEO de Globant; Patricio Supervielle, presidente del Banco Supervielle; y la senadora Patricia Bullrich, quien expuso sobre la modernización del Estado y las reformas necesarias para el desarrollo de las provincias.