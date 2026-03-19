Seguí en vivo el Fenoa 2026, que tendrá como orador en Tucumán a Javier Milei
Encuestas de cara a 2027
"LLA tiene que ver cómo se relaciona con las personas que tienen que atravesar el dolor. No hay descomposición todavía", asegura Giacobbe. Sostiene que será un año clave para Milei con un discurso que ya no hable del miedo al pasado.
Roberto Sánchez presente en el Foro Económico del NOA
Se saludó con el diputado Mariano Campero con un abrazo cordial. También estrechó su mano con el intendente Molinuevo, que se mostró sonriente. Evitó hablar sobre 2027. "Falta mucho", dijo.
“De Argentina al mundo: la construcción de un gigante global”
Martín Migoya, CEO de Globant, en diálogo con José Názaro.
Radicales presentes
La mesa de un restaurante contiguo al hotel reunió a varios “correligionarios” que asistieron al Fenoa. Entre ellos se encontraban el diputado nacional Mariano Campero y los legisladores provinciales Agustín Romano Norri, Manuel Courel y José Seleme.
Referentes políticos comenzaron a llegar al FENOA
El diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) ingresó al Hilton pasadas las 17 y tiene previsto trasladarse en breve al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo para integrar la comitiva que recibirá al presidente Javier Milei.
También se hizo presente en el auditorio la diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA).
Auditorio colmado
Más de 700 personas siguen atentamente las previsiones del economista Fernando Marull y el análisis del consultor Jorge Giacobbe (h).
Alberto Lebbos presente
Una de las figuras que llamó la atención en el auditorio del hotel Hilton fue la de Alberto Lebbos, padre de Paulina, asesinada hace 20 años. Lebbos escuchó con atención la exposición de Martín Migoya y, en los pasillos, destacó algunos de los conceptos expresados por el CEO de Globant.
Fuerte operativo de seguridad
El operativo de seguridad es impactante y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los participantes. Miembros de fuerzas federales, agentes de civil y personal de seguridad privada se desplazan por los pasillos y el salón donde se desarrollan las ponencias.
En el exterior, las calles aledañas al hotel fueron valladas y sólo pueden acceder al predio quienes cuentan con la acreditación correspondiente.
FENOA: colmado el auditorio del Hilton
El auditorio del Hilton, donde se desarrolla el FENOA 2026, se encuentra colmado de participantes. Entre el público, mayoritariamente empresario, se destacan diversas figuras políticas: senadores de otras provincias de la región, diputados nacionales, legisladores y funcionarios.
Además del presidente Javier Milei —quien aún no arribó a la provincia—, la presencia política más relevante es la de la senadora Patricia Bullrich, quien ya se encuentra en el lugar.
Martín Migoya abrió el Foro
El encargado de abrir el Foro Económico del NOA (FENOA) fue el CEO de Globant y presidente de Endeavor, Martín Migoya. En una conversación con el periodista José Nazaro, el fundador de uno de los cuatro unicornios argentinos —compañías valuadas en más de U$S1.000 millones— destacó la percepción positiva que existe a nivel global sobre el rumbo político y económico de Argentina.
Además, resaltó el talento tucumano y subrayó que desde las oficinas de la empresa en Tucumán se desarrollan servicios tecnológicos para algunas de las compañías e instituciones más importantes del mundo.
Seguí en vivo el Fenoa 2026
Qué dijo Jaldo sobre la visita de Javier Milei a Tucumán
El gobernador Osvaldo Jaldo hizo referencia a la visita que realizará hoy a Tucumán el presidente Javier Milei, quien participará del Foro Económico del NOA (Fenoa).
Jaldo aseguró que el Gobierno garantizará el recibimiento institucional en el aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo -tal como ya había anticipado en conferencia de prensa- y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.
“Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”, señaló.
“Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde su agenda me lo permita. El Presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”, concluyó.
¿De Tucumán a Budapest, sin escalas?
Javier Milei tiene previsto emprender vuelo con destino a Budapest, una situación que podría darse esta misma noche desde el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. El jefe de Estado ha comprometido su participación en otro foro de derecha que organiza el premier de Hungría, Viktor Orbán.
Según pudo establecer LA GACETA, el mandatario nacional arribará a Tucumán cerca de las 19,10. En la pista de la aeroestación será saludado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien tiene previsto darle la bienvenida, aunque no asistirá al Fenoa.
Tucumán recibe a Milei para su participación en el Foro Económico del NOA 2026
Fenoa obligó a cambiar de planes a Milei
El presidente Javier Milei desembarca en Tucumán por cuarta vez desde que inició su mandato. Si bien tenía previsto quedarse por dos días y encabezar el “Tour de la Gratitud”, la gira federal con la que el libertario busca afianzar lazos con sus votantes, el acto político fue suspendido y vendrá exclusivamente para participar de un foro económico que reúne a empresarios de la región.
En un primer momento, en tanto, estaba previsto que Milei lidere una caravana con militantes que iniciaría en la intersección entre avenida Aconquija y Adolfo de la Vega, en Yerba Buena, en horas de la tarde, en el marco de la estrategia creada por el oficialismo para asentarse en las provincias llamado “Tour de la Gratitud”.
El evento quedó suspendido, y si bien no hay una respuesta oficial del partido que dirige Lisandro Catalán, fuentes de La Libertad Avanza (LLA) interpretan que podría deberse al escenario complejo que atraviesa la Provincia a causa de los focos de inundaciones que afectan a distintas localidades, como La Madrid.
"El Presidente es directo y genuino", Damián Arabia, diputado nacional de La Libertad Avanza
Comienza Fenoa 2026, con la mirada puesta en Milei
Entrevista a Manuel Guisone
¿A qué hora llegará Milei a Tucumán?
Se espera que el presidente Javier Milei llegue entre las 18 y 19. Será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien confirmó que el Gobierno provincial garantizará el recibimiento institucional en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.
¿Quiénes serán los oradores en Fenoa?
El Foro Económico del NOA contará con un amplio número de disertantes, además de Javier Milei. Entre ellos se destacan la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.
Milei visitará Tucumán por cuarta vez en su gestión
En el ranking de viajes presidenciales a las provincias, según datos del mes pasado, Buenos Aires destaca con 12 visitas lideradas por Javier Milei y le sigue Córdoba con 10. En el tercer lugar aparece Santa Fe, la cual el jefe de Estado recorrió cinco veces, y entonces aparece Tucumán.
Esta será la cuarta visita oficial del jefe de Estado a la provincia. La primera fue para la vigilia del 9 de Julio de 2024, cuando firmó el Pacto de Mayo con los gobernadores dialoguistas, y entre ellos, con Jaldo. Ese mismo año, en diciembre, la fundación Federalismo y Libertad lo invitó a participar de su cena anual y se le entregó el premio Alberdi.
Milei visita Tucumán en plena tensión entre LLA y el gobierno provincial
Los hechos de la semana pasada en La Madrid también pusieron un clima especial a la previa de la visita de Javier Milei. La agresión del militante Marcelo “Pichón” Segura, detenido en Benjamín Paz, contra el diputado libertario Federico Pelli enrareció la atmósfera política tucumana, aunque en las últimas horas, tanto el oficialismo como LLA mostraron una señal de tregua en el marco de la asistencia a los inundados del sur de la provincia.
Lo que tenés que saber
El presidente Javier Milei brindará esta tarde una charla magistral en el Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, que se desarrollará en el Hilton Garden Inn Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo lo saludará en el aeropuerto.