Seguí en vivo el Fenoa 2026, que tendrá como orador en Tucumán a Javier Milei

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Fenoa obligó a cambiar de planes a Milei

El presidente Javier Milei desembarca en Tucumán por cuarta vez desde que inició su mandato. Si bien tenía previsto quedarse por dos días y encabezar el “Tour de la Gratitud”, la gira federal con la que el libertario busca afianzar lazos con sus votantes, el acto político fue suspendido y vendrá exclusivamente para participar de un foro económico que reúne a empresarios de la región.

En un primer momento, en tanto, estaba previsto que Milei lidere una caravana con militantes que iniciaría en la intersección entre avenida Aconquija y Adolfo de la Vega, en Yerba Buena, en horas de la tarde, en el marco de la estrategia creada por el oficialismo para asentarse en las provincias llamado “Tour de la Gratitud”.

El evento quedó suspendido, y si bien no hay una respuesta oficial del partido que dirige Lisandro Catalán, fuentes de La Libertad Avanza (LLA) interpretan que podría deberse al escenario complejo que atraviesa la Provincia a causa de los focos de inundaciones que afectan a distintas localidades, como La Madrid.