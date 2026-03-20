Con canciones de consagrados, la orquesta estable invita a reflexionar sobre el golpe de 1976

El concierto “Día de la Memoria”, que ejecutará la orquesta estable de la Provincia, se erige como el eje central de la agenda cultural tucumana en el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado de 1976. La propuesta invita a reflexionar, por medio de la música, sobre la memoria colectiva, sobre la historia reciente y sobre el compromiso con los derechos humanos, en una velada que conjugará arte y sentido social.
El repertorio estará integrado por temas emblemáticos del cancionero argentino que, con el paso del tiempo, se transformaron en símbolos de memoria, de resistencia y de esperanza. Se interpretarán obras de Luis Alberto Spinetta, de León Gieco, de María Elena Walsh, de Eladia Blázquez, de Atahualpa Yupanqui, de Charly García y de César Isella, entre otros, además de “Por qué cantamos”, con texto de Mario Benedetti.
La velada contará con la participación de Nancy Pedro, de José Décima, de Melina Imhoff, de Adriana Tula, de Mariano Jarjal, de Lucho Hoyos, de Noralia Villafañe, de Nacho Cuéllar, de Tony Molteni, de Luis Gómez Salas, de La Ruth, de Las Subversas y de Angie Camuñas. El concierto tendrá carácter solidario: se invitará al público a colaborar con lavandina, agua mineral, insecticidas, repelentes o alimentos no perecederos, para las familias afectadas por las recientes inundaciones.
Diversas actividades
La agenda del Mes de la Memoria se completa con diversas actividades en toda la provincia. En Tafí Viejo, desde las 17 de hoy, la performance colectiva “Contamos con vos” se desarrollará en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez. En el mismo marco se llevarán a cabo actividades hasta el martes, en diversos escenarios.
En Monteros, desde las 21 de hoy, se desarrollará el evento“Canciones y Poemas por la Memoria Activa”, en el mercado Cultura Municipal.
De 10 a 11.30 de hoy, en el museo Folklórico Provincial se realizará la actividad “Las historias no se callan”, organizada junto a Tucucuentos Solidarios, con narración de cuentos prohibidos durante la dictadura y lectura de documentos de censura. A las 18, en el museo Histórico Nicolás Avellaneda y en el museo Provincial Juan Carlos Iramain se dará el ciclo de conferencias “Donde la memoria insiste: Arte, cultura, museos e historia en Tucumán a 50 años del golpe cívico-militar”, con especialistas y referentes culturales. Finalmente, a las 20 se proyectará el documental “El Cóndor y la Niebla”, en la sala Hynes O’Connor.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán mantiene abierta hasta el miércoles la exposición “Derechos Humanos/Arte/Memoria”, con obras de Sofía Paliza, Alejandro Gómez Tolosa, Javier Juárez, Qoqy Méndez, María Magdalena Argañaraz y Rolando González Medina.