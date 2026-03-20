Con canciones de consagrados, la orquesta estable invita a reflexionar sobre el golpe de 1976

La velada contará con la participación de Nancy Pedro, de José Décima, de Melina Imhoff, de Adriana Tula, de Mariano Jarjal, de Lucho Hoyos, de Noralia Villafañe, de Nacho Cuéllar, de Tony Molteni, de Luis Gómez Salas, de La Ruth, de Las Subversas y de Angie Camuñas. El concierto tendrá carácter solidario: se invitará al público a colaborar con lavandina, agua mineral, insecticidas, repelentes o alimentos no perecederos, para las familias afectadas por las recientes inundaciones.