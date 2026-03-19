Actividades artísticas en Tucumán por el Mes de la Memoria

El aniversario del golpe de Estado de 1976 es abordado desde lo artístico y social con diferentes propuestas en el marco del Mes de la Memoria. La agenda se abrirá en Tafí Viejo, donde la performance colectiva “Contamos con vos” estará desde las 17 en la plaza del barrio CGT, para evocar a los detenidos desaparecidos.
En Monteros, a las 18, habrá una visita al centro de detención del ex ingenio Santa Lucía, donde en el sector reformulado como biblioteca popular está montada una muestra fotográfica.
Desde las 18.30, el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) alojará la actividad literaria -con entrada libre- “Las fronteras entre la poesía y la narración. Cerca de la memoria, lejos del olvido”, con lecturas, reflexiones y música y las intervenciones de Mariano Barrionuevo, Carlos Duguech, Mónica Cazón, Candelaria Rojas Paz, Gabriela Palazzo y Nora Scarpa, entre otros, en una propuesta coordinada por Liliana Massara y Ana María Mopty.
“Memoria en hilos y voces”
En el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (Rivadavia 1.050), se estrenará el cortometraje tucumano “Memoria en hilos y voces”, en el que se documenta el trabajo artesanal de bordado de nombres e historias que son parte de una bandera con la cual se marchará el 24 de marzo por las calles locales. Las Subversas aportará su música en este evento.
En el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) se proyectará desde las 20 el documental argentino “El cóndor y la niebla”, de Maximiliano González, sobre los pactos represivos de las dictaduras del Cono Sur y el apoyo de Estados Unidos en los 70, que posibilitaron el asesinato de líderes exiliados.
En tanto, en el Concejo Deliberante de la Capital (Monteagudo 115) está habilitada hasta el miércoles 25 la exposición “Derechos Humanos/Arte/Memoria”, con obras de Sofía Paliza, Alejandro Gómez Tolosa, Javier Juárez, Qoqy Méndez, María Magdalena Argañaraz y Rolando González Medina.