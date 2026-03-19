Actividades artísticas en Tucumán por el Mes de la Memoria

“Memoria en hilos y voces”

En el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (Rivadavia 1.050), se estrenará el cortometraje tucumano “Memoria en hilos y voces”, en el que se documenta el trabajo artesanal de bordado de nombres e historias que son parte de una bandera con la cual se marchará el 24 de marzo por las calles locales. Las Subversas aportará su música en este evento.