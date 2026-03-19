El "Tren Solidario" llegó a Tucumán con ayuda para las familias afectadas por las inundaciones

Rojas destacó el trabajo conjunto con las autoridades provinciales y el alcance solidario de la iniciativa. “Estamos en Tucumán en esta cruzada número 60, que se inició el martes partiendo desde la ciudad de Buenos Aires, pasando por San Nicolás, Rafaela, y Sunchales. Gracias a Dios llegamos bien, y en Tucumán el señor Ministro nos ha recibido de la mejor manera, y ofrecido todos los recursos con los que cuentan para la distribución de la mercadería en las zonas más afectadas. Sabemos que no es la solución lo que estamos trayendo, pero es una ayuda para todos aquellos que la están pasando mal. Por último quiero remarcar el trabajo del Ministro, funcionario que sin dudas están al nivel de lo que necesita la gente humilde”, concluyó.