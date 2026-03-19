El "Tren Solidario" llegó a Tucumán con ayuda para las familias afectadas por las inundaciones

El Tren Solidario, programa creado por la revista Rieles en 2001 y que ya concretó más de 60 expediciones a distintos puntos del país, llegó anoche a Tucumán con cargamentos de ayuda destinados a los damnificados por las recientes inundaciones. La formación se encuentra actualmente en la Estación Mitre junto a la mercadería recaudada gracias a las donaciones de cientos de argentinos.
El convoy arribó a la provincia tras más de 33 horas de viaje desde la Estación Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transportando alimentos no perecederos, colchones, agua, muebles, repelente de insectos y otros elementos de primera necesidad.
La distribución estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con voluntarios del operativo, con apoyo logístico del Gobierno provincial encabezado por Osvaldo Jaldo.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, fue invitado por el director del Tren Solidario, Sergio Rojas, a supervisar la carga y coordinar el operativo de entrega. El encuentro se produjo luego de una reunión en horas de la mañana en el despacho del funcionario.
“Estamos muy contentos de recibir al Tren Solidario, que llegó con 11 vagones desde la Capital Federal. Esto es producto de la colaboración anónima de decena de miles de argentinos que se solidarizaron con tantos tucumanos que están atravesando esta emergencia climática, a quienes agradecemos el gesto, y el Gobierno de la Provincia pondrá todos los recursos necesarios para la distribución de la mercadería”, expresó Masso.
El funcionario detalló además cómo se organizará la distribución de la asistencia: “Esto es una ayuda más que se suma al gran esfuerzo que viene haciendo el Gobierno de la Provincia desde diciembre. La mercadería será dirigida en primer lugar para La Madrid, en base al relevamiento que hicimos durante los últimos tres días; y los otros tres camiones irá uno a Bella Vista, a la comuna de Santa Rosa de Leales, y por último a Villa Belgrano, todas zonas que sufrieron recientemente inclemencias climáticas.
Por último remarcar la trasparencia con la se viene realizando todo el operativo, ya que está todo inventariado en actas como debe ser y la distribución la realizará el personal voluntario que vino desde Buenos Aires, con la ayuda de los empleados de cada comuna”.
Rojas destacó el trabajo conjunto con las autoridades provinciales y el alcance solidario de la iniciativa. “Estamos en Tucumán en esta cruzada número 60, que se inició el martes partiendo desde la ciudad de Buenos Aires, pasando por San Nicolás, Rafaela, y Sunchales. Gracias a Dios llegamos bien, y en Tucumán el señor Ministro nos ha recibido de la mejor manera, y ofrecido todos los recursos con los que cuentan para la distribución de la mercadería en las zonas más afectadas. Sabemos que no es la solución lo que estamos trayendo, pero es una ayuda para todos aquellos que la están pasando mal. Por último quiero remarcar el trabajo del Ministro, funcionario que sin dudas están al nivel de lo que necesita la gente humilde”, concluyó.