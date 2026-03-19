Refuerzan la entrega de alimentos y atención veterinaria en zonas afectadas por las tormentas
En una primera etapa, el Gobierno entregó alrededor de 820 bolsas de maíz molido y afrecho destinadas a la zona de La Madrid, desde donde el operativo se extendió hacia localidades como Niogasta, Monteagudo, Los Cercos y La Loma.
El Gobierno de Tucumán avanza con un operativo integral de asistencia en las zonas afectadas por las recientes inundaciones, con eje en la provisión de alimentos para animales y el refuerzo de la atención veterinaria.
Así lo informó el secretario de Producción, Eduardo Castro, quien este jueves detalló las acciones desplegadas en los últimos días. Según explicó, el lunes comenzó la distribución de insumos adquiridos por la Provincia por instrucciones del gobernador, Osvaldo Jaldo.
En una primera etapa, se entregaron alrededor de 820 bolsas de maíz molido y afrecho destinadas a la zona de La Madrid, desde donde el operativo se extendió hacia localidades como Niogasta, Monteagudo, Los Cercos y La Loma.
El funcionario indicó que las complicaciones en los caminos, muchos de ellos intransitables o anegados, obligaron a adaptar la logística. “Se hizo prácticamente un traslado en vehículos particulares que pusieron algunas personas y también con vehículos de la Provincia”, señaló.
En ese marco, destacó la llegada de un camión proveniente de Santiago del Estero con 870 fardos de alimento, que debieron ser redistribuidos en unidades más pequeñas debido al estado del acceso a La Madrid. Este martes se concretó la entrega del denominado “insumo verde”, para la alimentación del ganado, que se suma al grano ya distribuido.
Trabajo articulado
Además, se articuló un trabajo conjunto con el sistema de salud provincial, Siprosa, para asistir también a las mascotas. A través de un operativo aéreo, se trasladó alimento balanceado para perros y gatos hacia zonas aisladas, mientras que en el casco urbano se reforzó la provisión en el tráiler de Tucumán Mascotas, instalado en la plaza principal.
En paralelo, Castro remarcó el rol clave del equipo veterinario ante el impacto sanitario que dejaron las inundaciones. “Se ha visto muchos animales lacerados, con hongos por la excesiva humedad y casos de bicheras, que es lo que más preocupa por el daño que provoca”, advirtió.
Para hacer frente a esta situación, se distribuyeron insumos veterinarios adquiridos por la Provincia y donados por el Colegio de Médicos Veterinarios y distintas organizaciones. También se sumaron pasantes de la carrera de veterinaria, en coordinación con la Universidad, quienes trabajan en turnos rotativos para garantizar la atención en territorio.
El operativo cuenta con dos centros de referencia en La Madrid: uno en la esquina de la plaza, donde se realiza la atención primaria, y otro en la Escuela Municipal de Folklore, destinado a la entrega de alimentos.
Por último, el funcionario subrayó la importancia de la prevención sanitaria, especialmente frente a enfermedades zoonóticas.
En ese sentido, confirmó que se gestiona la llegada de vacunas contra la leptospirosis, una patología frecuente tras inundaciones debido a la proliferación de roedores. Asimismo, se aplican tratamientos antiparasitarios y repelentes para proteger a los animales de parásitos y vectores.