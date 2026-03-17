Caso Lebbos: el paso del tiempo no cambió la versión del remisero Cruzado sobre un viaje casi igual que el que debió haber hecho Paulina

Cruzado se sentó frente a los jueces Luis Morales Lezica, Gustavo Romagnoli y Fabián Fradejas que llevan adelante el juicio contra César Soto, acusado por el crimen de Paulina, y de Sergio Kaleñuk, imputado por encubrirlo. Y repitió como un mantra lo que ya había dicho en dos juicios anteriores: en el primero en el que condenaron al ex jefe de la comisaría de Raco Enrique Garcia, entre otros, y el segundo en el cual sentenciaron al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella y al ex jefe de Policía, Hugo Sánchez. “Esa noche yo había conseguido un viaje de una pareja que me pidió que los llevara hasta avenida Alem y el pasaje que está entre Las Piedras y San Lorenzo (Gutiérrez). Cuando llegaban había mucha gente en la calle porque estaban saliendo de los boliches de la zona”, recordó a preguntas del fiscal Carlos Sale. Ante la mirada de Alberto Lebbos, el padre de Paulina, Cruzado dijo no recordar cómo era las dos jóvenes, ni su contextura física. Dijo que ambos se sentaron en el asiento de atrás y que una de ellas le pidió que la deje en calle La Rioja al 400, coincidentemente donde vivía Virginia Mercado, la joven que acompaña a Paulina esa madrugada en un boliche de la misma zona. Y resaltó que esta pasajera, cuando llegaron, se bajó en una casa y al regresar le entregó algo a su amiga. Casi todo encaja con la versión de Mercado, aunque ella dijo que vivía en un edificio de departamentos y no en una casa, pero que sí se bajó, buscó las llaves de Paulina y se las entregó dentro del remise. Luego Cruzado afirmó que la otra joven que la lleve a una calle detrás del parque 9 de Julio, aunque no recordaba cual, ni conocía la zona. “Usted vaya que yo le indico”, recordó el remisero que le dijo su pasajera. Y que cuando llegaron a la avenida Coronel Suárez lo hizo entrar por una calle transversal, y a que a la cuadra siguiente se bajó, tras lo cual, él se retiró. Y aclaró que ya había amanecido y que había luz natural. Tiempo después, al ya conocer la zona, Cruzado afirmó que había dejado a la joven en calle Cuba al 1000 aproximadamente. Eso está a cinco cuadras de donde Paulina le había dicho a Virginia que se dirigía: calle Estados Unidos al 1.200, donde residía Soto, su novio y padre de su hija.