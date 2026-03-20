Seguridad El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida Declaró un amigo del hermano de Paulina Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL TESTIMONIO POLÉMICO. Jorge Daniel Ale volvió a relatar que había visto a Paulina cerca de su casa. Por Juan Manuel Montero Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas AlderetesPaulina LebbosAlberto LebbosInseguridadViolencia Tamaño texto Comentarios Lo más popular Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest Crimen de las francesas: hallan hisopados de las víctimas que serán analizados con nueva tecnología para identificar a los responsables Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció” Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada Imputan a un policía retirado por un siniestro vial en la ruta 9 Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete