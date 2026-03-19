Colecta por el sur tucumano: buscan ayuda para las familias y los animales heridos

Tucumán continúa movilizándose para ayudar a las familias damnificadas por las inundaciones producidas en las últimas semanas. Cientos de personas vieron afectados sus hogares y, en muchos casos, perdieron todo lo que allí tenían. La solidaridad de voluntarios, como Santiago Corvalán Soto, coordinador de una colecta, apareció nuevamente como respuesta para dar solución a una de las situaciones más angustiantes que atravesó la provincia en los últimos años.