Colecta por el sur tucumano: buscan ayuda para las familias y los animales heridos

Tucumán continúa movilizándose para ayudar a las familias damnificadas por las inundaciones producidas en las últimas semanas. Cientos de personas vieron afectados sus hogares y, en muchos casos, perdieron todo lo que allí tenían. La solidaridad de voluntarios, como Santiago Corvalán Soto, coordinador de una colecta, apareció nuevamente como respuesta para dar solución a una de las situaciones más angustiantes que atravesó la provincia en los últimos años.
Soto es profesor de educación física y trabaja como entrenador físico. Junto a un grupo de compañeros inició una colecta en colaboración con una fundación. “Esto no tiene ningún fin político, ningún fin ideológico. Solamente somos un grupo de amigos que nos juntamos por una colecta, tanto para personas como para animales para el sur de Tucumán”, contó Corvalán Soto en LA GACETA Play.
Colecta solidaria para los inundados de Tucumán
“Uno ve las redes sociales, pero no es ni un 20 % de lo que la gente se imagina. Son años de trabajo de la gente tirados a la basura”, destacó el entrenador sobre la situación que atraviesan los damnificados. “La gente no tiene para comer, es una situación lamentable en la que están”, sostuvo.
La colecta incluye también el trabajo voluntario de la Fundación Planeta Vivo, cuyos voluntarios están acercándose a los pueblos inundados para tratar a los animales heridos. “Un pequeño granito de arena que sume cada uno ayuda mucho”, agregó Corvalán Soto. También destacó que, aunque lo que más se está donando es ropa, los vecinos no tienen sitio para guardarla sin que se moje.
El profesor de educación física hizo especial énfasis en la necesidad de productos de limpieza y de higiene personal, así como de muebles para volver a equipar los hogares. Toda la información sobre las colectas, traslados y donaciones, así como los comprobantes del destino que se da al dinero recolectado, están siendo publicados en su cuenta de Instagram.
Contactos
Santiago Corvalán Soto, referente de la colecta: @santi.corvalansoto
Fernando Pieroni, referente de la colecta de Fundación Planeta Vivo: @fer_pieroni
Fundación Planeta Vivo: @fundacion.planetavivo.arg
Alias para las donaciones: tucumansolidario. (con el punto incluído al final).