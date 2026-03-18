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Inundaciones en Tucumán: "La política responde siempre igual, con colchones, frazadas y cámaras"

El dirigente Ernesto Castellote, del partido GEN, cuestionó al Gobierno provincial por el manejo de los recursos que envió la Nación para estas contingencias.

Ernesto Castellote Ernesto Castellote
Hace 26 Min

"En Tucumán, estamos en plena temporada de una vieja película llamada La tragedia, la foto y el olvido. Cada marzo deja familias devastadas, y la política responde siempre igual: colchones, frazadas y cámaras", señaló el dirigente Ernesto Castellote, del partido GEN.

Remarcó que la provincia recibió más de 25 millones de dólares de la Nación para atender estas contingencias. "Eso equivale a entre 700 y 800 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda completas. Un barrio entero. Ochocientas familias que podrían dejar de perderlo todo y dignificarse para siempre. Pero el propio gobernador dijo que ese monto es apenas el 10% de lo que su gestión viene gastando en el programa de contingencia", subrayó.

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Castellote sentenció: "Hablamos de alrededor de 250 millones de dólares en gastos de contingencia para que el paisaje haya sido igual o peor que el de una guerra? Podría haber sido una revolución de la vivienda en el sur de la provincia, pero nos encontramos con patoteros que, una vez más, se convierten en sicarios de los gerentes de la pobreza".

"Pichones"

El dirigente enfatizó en que Tucumán no necesita más "pichones ni pilazos" para confiscar colchones en una ruta. "Necesita que la mentira se convierta en boletines que hagan públicos los movimientos y partidas ejecutadas por un gobierno que se indigna y pone a trabajar a sus jueces la realidad le espeta algunas verdades", apuntó Castellote.

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