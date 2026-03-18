Inundaciones en Tucumán: "La política responde siempre igual, con colchones, frazadas y cámaras"

Remarcó que la provincia recibió más de 25 millones de dólares de la Nación para atender estas contingencias. "Eso equivale a entre 700 y 800 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda completas. Un barrio entero. Ochocientas familias que podrían dejar de perderlo todo y dignificarse para siempre. Pero el propio gobernador dijo que ese monto es apenas el 10% de lo que su gestión viene gastando en el programa de contingencia", subrayó.