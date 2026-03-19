A 50 años del golpe, la Iglesia advirtió sobre el "avance del autoritarismo" y la "ideología del más fuerte"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) utilizó el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 para fijar una postura que trasciende la efeméride histórica. Bajo la consigna "Nunca más a la dictadura, siempre más a una democracia justa", los obispos publicaron un documento que, sin nombrar directamente al gobierno de Javier Milei, diagnostica una peligrosa degradación del tejido social y político.