Secciones
Política

A 50 años del golpe, la Iglesia advirtió sobre el "avance del autoritarismo" y la "ideología del más fuerte"

En un documento cargado de simbolismo, el Episcopado ratificó el "Nunca más" a la dictadura, pero lanzó una dura crítica al clima político actual, la exclusión social y la violencia en el discurso público.

Arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Hace 2 Hs

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) utilizó el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 para fijar una postura que trasciende la efeméride histórica. Bajo la consigna "Nunca más a la dictadura, siempre más a una democracia justa", los obispos publicaron un documento que, sin nombrar directamente al gobierno de Javier Milei, diagnostica una peligrosa degradación del tejido social y político.

El diagnóstico: autoritarismo y exclusión

El Episcopado alertó sobre una "tendencia creciente al autoritarismo" y el surgimiento de populismos que "explotan la angustia ciudadana". 

En uno de los pasajes más contundentes, la Iglesia criticó la "ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil", contraponiéndola a lo que debería ser el fin último de la democracia: el cuidado de los más vulnerables.

La "violencia del discurso" en la mira

Más allá de la condena al terrorismo de Estado de la "oscura noche" del 76, el documento hizo foco en la agresividad contemporánea. "¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor!", reza el texto, en una clara alusión a la dinámica de confrontación en redes sociales y en el Congreso. 

Los obispos advirtieron que la violencia física siempre comienza con la violencia verbal y pidieron "desarmar el lenguaje" para evitar escaladas mayores.

Memoria íntegra y rol del Estado

En medio del debate impulsado por el oficialismo sobre la narrativa de los años 70, la Iglesia propuso una "memoria íntegra y luminosa". 

Si bien no entró en la disputa directa por el relato, insistió en que no se puede "mutilar la historia". Además, defendió la necesidad de un Estado "inteligente y eficiente" que garantice la dignidad humana, marcando una distancia conceptual con las políticas de ajuste extremo.

Temas Buenos AiresIglesia CatólicaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A 50 años del golpe de Estado: “No voy a retroceder ni un tranco de pollo”, prometía Amado Juri

A 50 años del golpe de Estado: “No voy a retroceder ni un tranco de pollo”, prometía Amado Juri

Milei vuelve a viajar para mostrarse con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

Milei vuelve a viajar para mostrarse con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

Lo más popular
Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest
1

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”
2

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete
3

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”
4

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial
5

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir
6

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

Más Noticias
Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse y la temperatura comenzará a subir

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció”

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

Milei cierra el Fenoa en Tucumán antes de emprender vuelo a Budapest

A 50 años del golpe de Estado: “No voy a retroceder ni un tranco de pollo”, prometía Amado Juri

A 50 años del golpe de Estado: “No voy a retroceder ni un tranco de pollo”, prometía Amado Juri

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

Imputan a un policía retirado por un siniestro vial

Comentarios