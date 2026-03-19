Política A 50 años del golpe de Estado: “No voy a retroceder ni un tranco de pollo”, prometía Amado Juri La cuenta atrás: 19 de marzo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LA GACETA DEL DÍA SIGUIENTE. Temas claves: la reunión Bittel-Balbín y el atentado frustrado. La imagen: inauguraban Los Pizarro. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresCórdobaRosarioMaría Estela Martínez de Perón Tamaño texto Comentarios Lo más popular Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen? El precio de los combustibles volvió a reajustarse “Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier Analiza desde la grafología por qué se repiten las historias familiares Dolores Fonzi vuelve a Tucumán para presentar “Belén” Proyectarán un filme sobre la tragedia palestina, desde el testimonio de una niña