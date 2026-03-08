Secciones
Inflación y deuda: las dos pruebas económicas que enfrenta el Gobierno esta semana

La semana económica estará marcada por el dato de inflación de febrero y una nueva licitación del Tesoro, en un contexto de expectativas inflacionarias cercanas al 3%.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei afrontará dos pruebas relevantes esta semana en materia económica y financiera: la difusión del dato de inflación de febrero y una nueva licitación de deuda del Tesoro para renovar vencimientos en pesos.

Ambos eventos se desarrollarán en un contexto en el que las expectativas inflacionarias se mantienen cerca del 3% mensual, mientras el equipo económico busca sostener la desaceleración de precios.

Luego de que se difundiera el dato oficial de enero, que marcó el quinto mes consecutivo de suba, analistas privados proyectan que la inflación de febrero se ubicará entre el 2,5% y el 3%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA) ajustó sus proyecciones inflacionarias. Si bien ubica la variación mensual por debajo del 2,9% registrado en enero, elevó 0,6 puntos porcentuales la estimación para febrero.

Según ese informe, la inflación esperada es del 2,7%, con una inflación núcleo del 2,5%. Para todo 2026, el REM proyecta una suba de precios del 26,1% anual.

El REM del Banco Central proyecta una inflación del 2,7% para febrero y del 26,1% para todo 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mantiene expectante sobre la posibilidad de que la inflación mensual perfore el 1% hacia agosto, aunque distintos economistas consideran que ese escenario resulta poco probable.

El economista Martín Kalos sostuvo que "no es posible lo que plantea Caputo" y afirmó que el Gobierno mantiene "un discurso exitista respecto de la inflación que no es realista".

Según su análisis, desde el 3% actual, la inflación podría continuar descendiendo, aunque advirtió que el oficialismo ya utilizó dos anclas clave durante 2024 y la primera mitad de 2025: el dólar y los salarios.

En una línea similar, Iván Cachanosky, economista de Libertad y Progreso, estimó que la inflación anual cerrará cerca del 20% en diciembre, lo que implicaría que hacia agosto o septiembre las variaciones mensuales comenzarían con "1" pero no con "0".

Un indicador alternativo, el IPC Online de Bahía Blanca, estimó que la inflación de febrero fue del 2,31%, con un acumulado del 4,21% en el primer bimestre de 2026 y una suba interanual del 28,78%.

El principal factor del incremento fue el rubro Vivienda y servicios básicos, que registró un aumento del 4,21%, impulsado principalmente por combustibles para el hogar, que subieron 12,64%.

El Ejecutivo enfrentará además la primera licitación de letras y bonos del Tesoro correspondiente a marzo.

Según el cronograma oficial, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el menú de instrumentos se anunciará el martes 10 de marzo y los resultados se conocerán el jueves 12.

En la última licitación, el Gobierno decidió no renovar la totalidad de los vencimientos, lo que implicó liberar pesos al mercado con el objetivo de reducir la presión sobre las tasas de interés y estimular la actividad económica.

En paralelo, la Secretaría de Finanzas informó que la emisión de un nuevo bono en dólares destinado a cubrir vencimientos de julio permitió captar US$150 millones a una tasa del 5,89%, por debajo del 6% inicialmente previsto.

Nuevos datos del INDEC

Además del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá durante la semana otros indicadores relevantes para medir la evolución de la actividad económica.

Entre ellos se destacan la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a febrero, así como el uso de la capacidad instalada de la industria correspondiente a enero.

También se publicarán estadísticas de servicios públicos de diciembre de 2025 y datos sobre accesos a internet del cuarto trimestre de 2025.


