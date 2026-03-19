El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

La gobernabilidad no se negocia. Ese es el concepto central que salió de la reunión que encabezaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo con el bloque Justicialista, en la Legislatura. Con asistencia perfecta y en un clima de armonía, la bancada oficialista coincidió en que son tiempos financieramente difíciles y que mantener la unidad es importante a pesar de las miradas dispares que existen. Que la estrategia política se redireccionará más adelante, pero que la prioridad ahora es la gestión.
Los 33 legisladores de la bancada que preside Roque Tobías Álvarez asistieron al almuerzo que se sirvió en el tercer piso del palacio espejado. El taficeño acompañó a Jaldo y a Acevedo en la cabecera, al igual que Sergio Mansilla y Aldo Salomón, presidente subrogante y vicepresidente primero de la Cámara, respectivamente. Durante más de cuatro horas, con un lomo con papas como plato principal y una empanada de entrada, se trazó el año legislativo. Se coincidió en la preocupación por las inundaciones, se analizó el contexto nacional y se echó luz sobre las finanzas provinciales. También se deslizó que no es momento de hablar públicamente de cuestiones electorales, aunque se planteó que estarán atentos a lo que haga la Casa Rosada para 2027. “Que ellos muevan la primera ficha”, resumieron.
Resaltar la gestión
Asistentes del convite explicaron a este diario que Jaldo planteó el escenario económico de la provincia y que transmitió su preocupación por la baja de recursos que llegan del goteo por coparticipación por la caída del consumo. Que remarcó que, pese a esas dificultades, se cerraron paritarias (algo que no ocurrió en otras provincias) y que no se van a frenar las obras en marcha. Además, dejó saber que las conversaciones institucionales con la gestión de Javier Milei gozan de buenos canales y que entiende que, producto del diálogo, la provincia irá recuperando terreno en materia financiera.
Parlamentarios aseguraron que vieron una buena dinámica entre Jaldo y Acevedo, lo cual sirve como mensaje hacia abajo en medio de tensiones y disconformidades que bucean en el profundo mar del peronismo. Afirmaron que se hizo hincapié en la necesidad de mantener al peronismo unido y sin fisuras internas, y que no hay margen para otra cosa. “Nadie se salva solo, y que el que crea que se salva solo va a estar errado”, habría expresado el mandatario, palabras más, palabras menos.
La peluca
También se dejó saber que hubo más de una docena de oradores, pero que no habló ninguno de los que cargan con la incomodidad de la postura dialoguista del tranqueño. Sin embargo, se reconoció que aunque haya trato institucional con la Nación no significa que todo el peronismo tucumano se ponga la peluca. Seguramente conforme avancen los tiempos electorales las fichas se acomodarán naturalmente en el tablero.
Durante el encuentro también se hizo una autocrítica en lo que respecta a la comunicación. Por un lado se coincidió con que hay que darle mayor valor a la gestión. Se planteó que es posible que haya sectores de la sociedad que no sienten el ajuste que hace Milei porque la Provincia interviene inmediatamente para evitar el impacto en los bolsillos. Como ejemplo se mencionó que la Nación dejó de pagar el incentivo docente o los subsidios al transporte, y que se continúa brindando salud pública y haciendo obra pública. Por otra parte, se reconoció que están perdiendo terreno en las redes sociales ante la oposición y que se debe idear una mejor estrategia.
Fuentes consultadas indicaron que se condenó la conducta que terminó con el ataque al diputado Federico Pelli (LLA), pero que no fue un eje del encuentro. Sí, en cambio, no se mencionó que se abordó el tema electoral. Que hasta aquí se avizora que después del Mundial crecerán las tensiones y que serán con una suerte de polarización política entre peronistas y libertarios. “Esto es una carrera de largo aliento”, graficaron.
Además de las autoridades, estuvieron presentes los legisladores Roque Argañaraz, Sara Assan, Nancy Bulacio, Tulio Caponio, Alejandra Cejas, Tomás Cobos, Edith Comolli, Alejandro Figueroa, Sandra Figueroa, Carlos Fúnez, Carlos Galia, Paula Galván, Carlos Gómez, Marcelo Herrera, Walter Herrera, Jorge Leal (h), Mario Leito, Patricia Lizárraga, Maia Martínez, Roberto Moreno, Adriana Najar, Carlos Najar, Alberto Olea, Christian Rodríguez, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse y Gabriel Yedlin.