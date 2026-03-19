El PJ tucumano apuesta a bajar tensiones y a priorizar la gobernabilidad

Los 33 legisladores de la bancada que preside Roque Tobías Álvarez asistieron al almuerzo que se sirvió en el tercer piso del palacio espejado. El taficeño acompañó a Jaldo y a Acevedo en la cabecera, al igual que Sergio Mansilla y Aldo Salomón, presidente subrogante y vicepresidente primero de la Cámara, respectivamente. Durante más de cuatro horas, con un lomo con papas como plato principal y una empanada de entrada, se trazó el año legislativo. Se coincidió en la preocupación por las inundaciones, se analizó el contexto nacional y se echó luz sobre las finanzas provinciales. También se deslizó que no es momento de hablar públicamente de cuestiones electorales, aunque se planteó que estarán atentos a lo que haga la Casa Rosada para 2027. “Que ellos muevan la primera ficha”, resumieron.