La diputada Molinuevo insiste con que hubo "censura" en la demanda de Jaldo

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) de Tucumán, Soledad Molinuevo, insistió con sus cuestionamientos tras la demanda formulada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la resolución judicial que le ordena eliminar publicaciones que el mandatario considera agraviantes.
La dirigente libertaria compartió en X (ex Twitter) una foto junto al presidente de la Cámara baja, Martín Menem (LLA), y añadió un mensaje donde menciona que, durante el encuentro, se abordaron a dos episodios de relevancia institucional vinculados a las recientes inundaciones en La Madrid.
El primero de ellos, explicó Molinuevo, fue el violento cabezazo por parte del empleado de la comuna rural de Los Bulacio, Marcelo “Pichón” Segura, en contra del diputado Federico Pelli (LLA). Menem “expresó su solidaridad por la brutal agresión” hacia el miembro de la bancada libertaria, explicó la diputada. Producto del ataque, la Justicia penal dispuso la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses en contra del Segura, que permanece en la cárcel de Benjamín Paz mientras avanza el expediente caratulado “lesiones graves agravadas por alevosía”.
En segundo punto, añadió, se abordó la demanda interpuesta por Jaldo, a través de la abogada Paula Morales Soria, en el fuero Civil y Comercial de la Justicia provincial por una serie de posteos y comentarios que el mandatario consideró injuriantes. Según Molinuevo, el presidente de la Cámara de Diputados “repudió el hecho de censura del gobernador Osvaldo Jaldo hacia mi persona”.
“En tiempos difíciles no hay que aflojar. Sigamos dando la batalla cultural, también desde el Congreso, trabajando para que se aprueben las leyes necesarias y para que el proyecto de país que impulsa el presidente Javier Milei sea una realidad”, señaló la diputada nacional en sus redes.
El jefe del Poder Ejecutivo había requerido la semana pasada una medida cautelar ante ciertas manifestaciones por parte de Molinuevo. En concreto, objetó que la dirigente libertaria lo vinculara con la agresión a Pelli; lo responsabilizara por su seguridad y la de su familia; y atribuyera “prácticas mafiosas y oscuras de la vieja política” al Gobierno provincial.
En una resolución dictada el domingo, el juez Pedro Daniel Cagna hizo lugar parcialmente a los requerimientos formulados por el tranqueño. En ese sentido, ordenó a Molinuevo “que proceda a eliminar de manera inmediata (a partir de la notificación de la presente) las publicaciones, por ella efectuadas en la red social X u otras redes sociales” que Jaldo consideró agraviantes; y le indicó que deberá “abstenerse de reiterar afirmaciones fácticas similares”. De todos modos, el magistrado no hizo lugar en esta instancia al pedido de retractación pública que había requerido Jaldo. Según los datos del Sistema de Consulta de Expedientes del Poder Judicial, las cédulas de notificación fueron entregadas el martes en dos direcciones de la Capital.