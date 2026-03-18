La diputada Molinuevo insiste con que hubo "censura" en la demanda de Jaldo

En una resolución dictada el domingo, el juez Pedro Daniel Cagna hizo lugar parcialmente a los requerimientos formulados por el tranqueño. En ese sentido, ordenó a Molinuevo “que proceda a eliminar de manera inmediata (a partir de la notificación de la presente) las publicaciones, por ella efectuadas en la red social X u otras redes sociales” que Jaldo consideró agraviantes; y le indicó que deberá “abstenerse de reiterar afirmaciones fácticas similares”. De todos modos, el magistrado no hizo lugar en esta instancia al pedido de retractación pública que había requerido Jaldo. Según los datos del Sistema de Consulta de Expedientes del Poder Judicial, las cédulas de notificación fueron entregadas el martes en dos direcciones de la Capital.