Javier Milei llega a Tucumán: así será su agenda durante la visita de este jueves

Posteriormente, Milei será trasladado al Hotel Hilton Garden Inn donde será el principal orador del foro económico. El evento contará con un amplio número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.