Javier Milei llega a Tucumán: así será su agenda durante la visita de este jueves

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará este jueves Tucumán por cuarta vez desde que inició su mandato y será el principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
Se espera que el jefe de Estado llegue entre las 18 y 19. Será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien confirmó que el Gobierno provincial garantizará el recibimiento institucional en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.
“Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”, afirmóJaldo. En esa línea, agregó: “Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde de alguna manera su agenda me lo permita. El presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”.
Discurso en el foro económico
Posteriormente, Milei será trasladado al Hotel Hilton Garden Inn donde será el principal orador del foro económico. El evento contará con un amplio número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.
En esta edición, el seminario que convoca a empresarios y referentes de la región estará marcado por el lema “La hora de las provincias”. El encuentro pondrá el foco en el diseño e implementación de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial, además de analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.
Tucumán entre las provincias más visitadas por el Presidente
En el ranking de viajes presidenciales a las provincias, según datos del mes pasado, Buenos Aires destaca con 12 visitas lideradas por Milei y le sigue Córdoba con 10. En el tercer lugar aparece Santa Fe, la cual el jefe de Estado recorrió cinco veces, y entonces aparece Tucumán.
Esta será la cuarta vez que el jefe de Estado se hace presente en el territorio desde que se consagró en el poder estatal.
La primera fue para la vigilia del 9 de Julio de 2024, cuando firmó el Pacto de Mayo con los gobernadores dialoguistas, y entre ellos, con Jaldo. Ese mismo año, en diciembre, la fundación Federalismo y Libertad lo invitó a participar de su cena anual y se le entregó el premio Alberdi.
En el orden cronológico, en el Día de la Independencia del año pasado hubo una visita fallida. El Presidente iba a llegar nuevamente para la vigilia, pero luego adujo que por cuestiones climáticas el viaje se cancelaría. Quien arribó al día siguiente para visitar la Casa Histórica de Tucumán fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Por último, Milei concretó un recorrido en Yerba Buena en octubre de 2025, en el que acompañó al diputado nacional Federico Pelli que encabezó la lista de LLA en las elecciones legislativas pasadas.