Milei vuelve a viajar para mostrarse con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

Fuentes oficiales confirmaron que la comitiva presidencial tiene prevista salir del país el viernes para asegurar la presencia del jefe de Estado desde el inicio de la jornada sabatina. Esta nueva gira se produce apenas unos días después de su paso por España y Estados Unidos, destinos donde el mandatario mantuvo encuentros de alto perfil, incluyendo su participación en el Foro Económico de Madrid y una reunión con el líder de VOX, Santiago Abascal.