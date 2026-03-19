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Milei vuelve a viajar para mostrarse con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

La participación del Presidente en Budapest refuerza su perfil mediático en el exterior y busca atraer el interés de sectores inversores y políticos.

DEL MISMO LADO. Viktor Orbán, junto a Donald Trump. DEL MISMO LADO. Viktor Orbán, junto a Donald Trump.
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei se prepara para un nuevo despliegue internacional con el objetivo de consolidar su rol como referente de la nueva derecha global. El mandatario partirá este viernes rumbo a Europa para participar como orador principal en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebrará en Hungría. Este viaje marca la continuidad de su activa agenda exterior, enfocada en estrechar lazos con líderes que comparten su visión ideológica.

El evento, que se desarrollará a lo largo del próximo sábado, propiciará un nuevo encuentro entre Milei y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Ambos mandatarios ya habían exhibido una notable sintonía política recientemente en Washington DC, durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz impulsada por Donald Trump. En aquella ocasión, se los vio compartiendo asientos y manteniendo conversaciones amistosas, lo que anticipa una recepción cálida para el libertario en territorio mágico.

Influencia

La CPAC, de origen estadounidense, ha logrado expandir su influencia en los últimos años mediante la organización de foros en diversos países para promover valores conservadores y liberales. Cabe recordar que, en 2024, Argentina fue sede de este evento en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde Milei también ofició como la figura central. En esta oportunidad, la cumbre en Budapest busca ratificar estas ideas frente a una audiencia de relevancia global.

Fuentes oficiales confirmaron que la comitiva presidencial tiene prevista salir del país el viernes para asegurar la presencia del jefe de Estado desde el inicio de la jornada sabatina. Esta nueva gira se produce apenas unos días después de su paso por España y Estados Unidos, destinos donde el mandatario mantuvo encuentros de alto perfil, incluyendo su participación en el Foro Económico de Madrid y una reunión con el líder de VOX, Santiago Abascal.

Aunque el CPAC cuenta históricamente con la presencia de Donald Trump en sus ediciones norteamericanas, no se espera que el líder republicano asista a la cita en Hungría. No obstante, el evento contará con una nutrida delegación de referentes internacionales, entre los que destacan el ex primer ministro checo, Andrej Babis, y diversos congresistas de los Estados Unidos, como Russ Fulcher, quienes compartirán el estrado con los líderes anfitriones.

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La relación entre Milei y Orbán es vista con atención por los analistas internacionales, ya que ambos representan vertientes críticas del establishment globalista. Se prevé que, más allá de sus intervenciones públicas, los mandatarios mantengan un encuentro privado o informal para profundizar los puntos de contacto entre la Argentina y Hungría, dos naciones que hoy buscan posicionarse como bastiones del pensamiento conservador.

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