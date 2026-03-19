Tucumán vibrará hoy al ritmo del fenómeno del K-pop

Con esta nueva apuesta, el K-pop vuelve a tener su espacio en la agenda local y refuerza un fenómeno que, lejos de ser pasajero, sigue ganando adeptos en Tucumán. La cita de esta tarde y noche promete color, energía y una conexión directa con una de las corrientes musicales más influyentes de la actualidad, con un público cada vez más fiel y entusiasta, que sigue cada presentación con verdadera pasión y compromiso con el género y sus artistas. La llegada de las Guardianas KPOP refuerza la escena local y confirma el crecimiento sostenido del movimiento en la región.