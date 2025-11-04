La nueva tendencia: descubrí cómo te verías en el universo de Las guerreras de K-Pop con IA

Detalles sobre Las guerreras del K-Pop

Las guerreras K-pop es una película de animación que se estrenó en 2025 y se encuentra disponible en Netflix. La cinta mezcla música, fantasía, acción y elementos vibrantes de la cultura pop surcoreana. La trama sigue a tres protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda Huntr/x, quienes además de ser estrellas del K-pop, asumen la misión secreta de proteger a la humanidad de antiguas amenazas demoníacas. El principal antagonista resulta ser Gwi-Ma, el rey demonio, asistido por los Saja Boys, una banda rival de ídolos masculinos que en realidad ocultan oscuras intenciones.