Arranca la semana de la milanesa en Tucumán: promociones y mucha "milanga"

Desde hoy, distintos locales de Tucumán dan inicio a la Semana de la Milanesa, una propuesta que pone en valor al clásico sánguche de milanesa y refuerza su lugar en la identidad gastronómica provincial, en el marco del Día del Sánguche de Milanesa.
La iniciativa se extenderá durante cinco días, con promociones, descuentos y ambientaciones especiales en cada sanguchería adherida. El objetivo no solo es atraer clientes, sino también potenciar y dar mayor visibilidad a uno de los productos más representativos de la provincia.
Entre las actividades destacadas figura La Noche de las Sangucherías, prevista para el 20 de marzo. Durante esa jornada, el público podrá recorrer distintos circuitos gastronómicos mediante una chequera oficial, que permitirá canjear sánguches en los locales participantes y trasladarse en colectivos dispuestos para el evento.