¿Por qué se festeja hoy el Día del Sánguche de Milanesa en Tucumán?

“Chacho” fue el creador de una de las sangucherías más emblemáticas de la provincia, que lleva su apodo y que con el tiempo se transformó en un punto de referencia obligado para los fanáticos del sánguche de milanesa. Su propuesta trascendió fronteras y consolidó una tradición gastronómica profundamente arraigada en la identidad tucumana. En la actualidad, el local continúa en funcionamiento bajo la gestión de su hija, Soledad Leguizamón.