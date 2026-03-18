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¿Por qué se festeja hoy el Día del Sánguche de Milanesa en Tucumán?

En 2010 falleció "Chacho" Leguizamón, fundador de una de las sangucherías más famosas de la provincia. En su memoria, desde un programa de TV impulsaron la celebración.

MANJAR. El sánguche de milanesa forma parte de la dieta cotidiana de los tucumanos. MANJAR. El sánguche de milanesa forma parte de la dieta cotidiana de los tucumanos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

En cada barrio de Tucumán se celebra hoy el Día del Sánguche de Milanesa, una fecha que rinde homenaje a José "Chacho" Leguizamón, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

“Chacho” fue el creador de una de las sangucherías más emblemáticas de la provincia, que lleva su apodo y que con el tiempo se transformó en un punto de referencia obligado para los fanáticos del sánguche de milanesa. Su propuesta trascendió fronteras y consolidó una tradición gastronómica profundamente arraigada en la identidad tucumana. En la actualidad, el local continúa en funcionamiento bajo la gestión de su hija, Soledad Leguizamón.

Encuesta: en el Día del Sánguche de Milanesa, ¿cuál es el mejor?

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La instauración de esta jornada conmemorativa surgió en el programa televisivo “República de Tucumán” y, desde entonces, se convirtió en una cita anual que convoca a numerosas sangucherías a sumarse con propuestas especiales. Con el paso de los años, la celebración creció en convocatoria y relevancia, con bares y locales que ofrecen este clásico en distintas versiones.

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Además del homenaje, la fecha también funciona como un impulso para el sector gastronómico, que aprovecha la ocasión con promociones y actividades para atraer a clientes y mantener vigente la tradición del sánguche de milanesa. Para vos, ¿cuál es el mejor?

Temas Día del Sánguche de Milanesa Sangucherías históricas de TucumánSánguche de milanesa
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