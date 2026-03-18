El histórico sketch del "sanwi de milanesa" del Oficial Gordillo: el verdadero ritual tucumano

En los días que el Oficial Gordillo pasó en Buenos Aires, se descubrió extrañando la gastronomía tucumana. La tortilla no podía servirse como desayuno en el bar, al menos que se quiera una indigestión de papa y huevo frito, ante el pedido de un bollo se recibía un golpe y ternera, la Mirinda manzana y la achilata era “la falopa” de la que no disponían en los almacenes. Pero hubo una experiencia que caló hondo, cuando se encontró una oferta atractiva de sánguche de milanesa, que descubrió tenía una carga enorme de “errores de ortografía”.