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Encuesta: en el Día del Sánguche de Milanesa, ¿cuál es el mejor?

El “apretado” más famoso de la provincia es más un manjar de la gastronomía local. Es tucumanidad pura.

Encuesta: en el Día del Sánguche de Milanesa, ¿cuál es el mejor? ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 2 Hs

Cada 18 de marzo, Tucumán recuerda a José Leguizamón, creador de “Chacho”, unas de sangucherías que, con el paso de los años, se convirtió en un eslabón fundamental en la construcción de la identidad cultural alrededor del sánguche de milanesa.

En ese contexto, LAGACETA.com invita a sus lectores a participar de una encuesta conocer cuál es el sánguche de milanesa preferido por los tucumanos, que a diario se deleitan con el “apretado” más famoso de la provincia y que, desde hace unos años, además de un símbolo identitario, se ha abierto fronteras en todo el país.

La propuesta busca poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de la tucumanidad, donde cada barrio tiene su referente y cada cliente, su sánguche de milanesa favorito.

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