"Ya va a haber tiempo para marcar las diferencias políticas": tras días de tensión, Masso y Catalán se mostraron juntos por los inundados

Las tormentas que golpearon con fuerza a La Madrid no sólo dejaron calles anegadas, casas estropeadas y familias afectadas. También desataron una fuerte disputa política que, después de días de acusaciones cruzadas, un hecho de violencia que quedará en la historia, denuncias y medidas cautelares, finalmente encontró un alto al fuego esta mañana.
El escenario del acercamiento fue el galpón del Ministerio de Desarrollo Social, en Lavalle 2374. Allí, el ministro Federico Masso y el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, se mostraron juntos con la excusa de “clasificar” la ayuda enviada por Nación para los damnificados por las inundaciones. Por primera vez, tras días en que la discusión pública parecía girar más en torno a quién ayudaba mejor -o si la ayuda llegaba en tiempo y forma- que a la situación de los vecinos afectados, ambos referentes se mostraron dispuestos a dejar de lado los conflictos políticos.
La última polémica había surgido cuando desde La Libertad Avanza denunciaron trabas para sumar voluntarios a las tareas de asistencia. Desde el oficialismo provincial, sin embargo, acusaron al espacio libertario de “confundir a la sociedad” y generar sospechas sobre la transparencia en la distribución. En ese contexto, habría sido el propio Masso quien tomó la iniciativa de comunicarse con Catalán para coordinar el encuentro que finalmente se concretó durante la mañana.
“Hoy la urgencia es asistir a los tucumanos. Ya va a haber tiempo para marcar las diferencias políticas”, afirmó Catalán, antes de iniciar la recorrida por el depósito donde se almacenaron los envíos del Ministerio de Capital Humano. El exministro del Interior explicó que su presencia esta mañana no respondió a una lógica de control, sino a un “gesto de buena voluntad” para “dar por terminado el asunto” y descomprimir la tensión.
Del otro lado, Masso también buscó bajar el tono de la confrontación: “Queremos darle una señal a la sociedad de que en estos momentos difíciles que viven los tucumanos por la inclemencia climática, hay que estar todos juntos”, sostuvo.
El funcionario aprovechó para destacar el operativo del gobierno provincial desplegado en La Madrid, que cuenta con unos 150 trabajadores sociales, psicólogos y otros empleados del ministerio que, hasta el momento, han asistido a unas 1053 familias. También detalló que todo lo recibido será clasificado y distribuido donde más se necesite: “Nosotros vamos a clasificar y lo que sea para la emergencia climática, lo vamos a enviar a la emergencia climática. Lo que no, le vamos a dar uso en otros sectores”. Adelantó además que, en la provincia, evalúan nuevas medidas para asistir económicamente a las familias, como créditos blandos para los pequeños productores afectados.
Mientras tanto, en La Madrid la situación sigue siendo difícil. En lo que la ayuda llega, los vecinos siguen lidiando con la limpieza y la frustración de tener que reorganizar su vida. Por ahora, la postal del día fue el oficialismo y la oposición bajando momentáneamente las banderas de disputa para mostrarse, al menos por un rato, del mismo lado.