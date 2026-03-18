"Ya va a haber tiempo para marcar las diferencias políticas": tras días de tensión, Masso y Catalán se mostraron juntos por los inundados

El funcionario aprovechó para destacar el operativo del gobierno provincial desplegado en La Madrid, que cuenta con unos 150 trabajadores sociales, psicólogos y otros empleados del ministerio que, hasta el momento, han asistido a unas 1053 familias. También detalló que todo lo recibido será clasificado y distribuido donde más se necesite: “Nosotros vamos a clasificar y lo que sea para la emergencia climática, lo vamos a enviar a la emergencia climática. Lo que no, le vamos a dar uso en otros sectores”. Adelantó además que, en la provincia, evalúan nuevas medidas para asistir económicamente a las familias, como créditos blandos para los pequeños productores afectados.