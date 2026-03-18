Causa "Sueños Compartidos": Mauricio Macri declara hoy como testigo en Comodoro Py

Hoy, desde las 9:30, el ex presidente Mauricio Macri se presentará en los tribunales federales de Retiro para brindar declaración testimonial en el juicio por la causa "Sueños Compartidos". El proceso investiga un presunto entramado de corrupción y desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La citación fue solicitada por la defensa de Sergio Schoklender, uno de los principales imputados. El objetivo es que Macri aporte detalles sobre el funcionamiento del programa en la Ciudad de Buenos Aires durante su gestión como Jefe de Gobierno. A diferencia de otros dirigentes citados, el ex mandatario optó por asistir de forma presencial para responder preguntas bajo juramento.
El calendario judicial también incluye a otras figuras de peso como el ex ministro de Economía Sergio Massa, quien declarará el 25 de marzo por las obras realizadas en Tigre durante su etapa como intendente.
Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Zamora y Jorge Capitanich también integran la lista de testigos, aunque solicitaron declarar por escrito.
El trasfondo de la causa
El juicio, que encabeza el Tribunal Oral Federal N° 5, investiga el desvío de más de $206 millones entre 2005 y 2011. Según la acusación de la fiscalía, los fondos -que debían destinarse a viviendas sociales- fueron adjudicados de manera irregular a la Fundación.
En el banquillo de los acusados se encuentran, además de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex funcionarios como Julio De Vido y José López.