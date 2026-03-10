Expoagro: el frío saludo entre Macri y Kicillof en una cena marcada por las retenciones

La cena inaugural de Expoagro en San Nicolás logró lo que pocos escenarios consiguen: sentar en la misma mesa a los dos polos de la política argentina. Mauricio Macri y Axel Kicillof compartieron la cabecera del evento en el Hotel Colonial, en un encuentro que se limitó a un saludo formal y cargado de ironía. "Lo quiero mucho", bromeó Macri al ser consultado sobre el breve intercambio, al que calificó como "un saludo como corresponde a gente educada".
Pese a la cercanía física, los discursos estuvieron a kilómetros de distancia. Macri aprovechó la vidriera para ratificar su alineamiento con el rumbo de Javier Milei, aunque marcó su propia agenda como la eliminación de las retenciones. "Es un impuesto estúpido que castiga al que produce y que no existe en el mundo", remarcó el fundador del PRO, quien además reveló que lleva "un tiempo largo" sin hablar con el actual Presidente.
Por su parte, Kicillof intentó un acercamiento estratégico con el sector agropecuario, históricamente distante del kirchnerismo, pero sin abandonar su crítica feroz a la "motosierra" nacional.
El gobernador denunció que las políticas de Milei provocaron el cierre de 6.000 empresas y defendió el auxilio del Banco Provincia. “A pesar del contexto, seguimos acompañando con créditos y obras; así entendemos el federalismo”, insistió.
La mesa principal reflejó el peso del "círculo rojo", con la presencia de directivos de los grupos Clarín y La Nación, además de figuras clave como Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
En los pasillos de la muestra, el clima fue unánime entre los productores: la urgencia de un "sendero de baja de impuestos", un reclamo que también llevó el gobierno de Santa Fe a través de su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.