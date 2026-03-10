Expoagro: el frío saludo entre Macri y Kicillof en una cena marcada por las retenciones

Pese a la cercanía física, los discursos estuvieron a kilómetros de distancia. Macri aprovechó la vidriera para ratificar su alineamiento con el rumbo de Javier Milei, aunque marcó su propia agenda como la eliminación de las retenciones. "Es un impuesto estúpido que castiga al que produce y que no existe en el mundo", remarcó el fundador del PRO, quien además reveló que lleva "un tiempo largo" sin hablar con el actual Presidente.