Monteros Vóley cayó ante UPCN en un duelo de alto impacto y quedó obligado a ganar en San Juan

El golpe llegó después de haberlo tenido en las manos. Monteros Vóley cayó 3-2 ante UPCN en el primer partido de semifinales de la Liga Argentina, en una noche larguísima en el Polideportivo Municipal que terminó pasada la una de la madrugada y dejó una sensación difícil de explicar.
El partido arrancó más tarde de lo previsto por la extensión del encuentro anterior. Aun así, el estadio estuvo colmado desde temprano, con todo el público monterizo alentando desde el primer punto. El inicio mostró un trámite parejo, aunque rápidamente el equipo de Leonardo Patti tomó el control y pasó a dominar con claridad hasta ponerse 11-4.
El "Naranja" formó con Federico Pereyra como opuesto, Ignacio Benítez y Flavio Rajczakowski en el centro, Nahuel Rojas y Máximo Mansilla como puntas receptores, y Matías Banda Álvarez en el armado. Venía de una serie intensa ante River Plate, con remontada incluida, y trasladó esa energía al arranque de la semifinal.
El primer set fue ampliamente favorable al conjunto tucumano. UPCN intentó descontar en el cierre, aunque la diferencia ya era amplia. Pereyra marcó el set point y, tras un último intercambio, Monteros lo cerró 25-17.
El segundo parcial siguió una línea similar. Monteros sacó ventaja desde el inicio y sostuvo una distancia constante. UPCN intentó acercarse con algunos puntos seguidos, aunque nunca logró meterse de lleno en el set. Otra vez Pereyra fue clave en el cierre para el 25-17 que puso el 2-0.
El tercer set cambió la dinámica. UPCN arrancó mejor, aunque los "naranjas" reaccionaron rápido con buenos pasajes de Rojas, Pereyra y Mansilla. El desarrollo fue parejo durante gran parte del set, con intercambios largos y puntos de alto nivel. A mitad del parcial, la lluvia obligó a detener el juego durante casi 40 minutos por filtraciones en el estadio. Al momento de la suspensión, Monteros ganaba 12-10.
La reanudación encontró a UPCN en otra sintonía. El equipo sanjuanino ajustó y dio vuelta el marcador hasta ponerse 22-20. Monteros respondió con puntos clave, entre ellos uno de Mansilla para descontar y otro de Pereyra para igualar. El cierre fue extenso y cambiante. UPCN terminó llevándoselo 33-31 y descontó en el partido.
El cuarto set fue distinto. UPCN tomó el control desde el inicio y manejó el desarrollo con autoridad. El equipo tucumano intentó sostenerse, aunque la diferencia fue creciendo hasta el 25-18 que dejó todo igualado.
El tie break mostró la mejor versión del conjunto sanjuanino. UPCN dominó de punta a punta y cerró el parcial 15-7 para completar la remontada y quedarse con el triunfo 3-2.
Monteros dejó pasar una oportunidad importante tras haber ganado los dos primeros sets y jugar en un nivel alto durante gran parte del partido. La serie continuará el 24 de marzo en San Juan, donde el equipo tucumano buscará volver a ese nivel para intentar igualar la llave y seguir en carrera.