Monteros Vóley cayó ante UPCN en un duelo de alto impacto y quedó obligado a ganar en San Juan

El tercer set cambió la dinámica. UPCN arrancó mejor, aunque los "naranjas" reaccionaron rápido con buenos pasajes de Rojas, Pereyra y Mansilla. El desarrollo fue parejo durante gran parte del set, con intercambios largos y puntos de alto nivel. A mitad del parcial, la lluvia obligó a detener el juego durante casi 40 minutos por filtraciones en el estadio. Al momento de la suspensión, Monteros ganaba 12-10.