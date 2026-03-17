Lleno total y pasión sin fronteras en Monteros

Sin embargo, en medio de ese océano naranja que lo inundaba todo, un pequeño islote de resistencia capturaba las miradas. Eran apenas más de 20, pero su presencia resultó sonora y visualmente ineludible. La hinchada de UPCN de San Juan viajó 10 horas para decir presente. “Salimos el lunes a la noche, llegamos muertos, pero cuando vimos la cantidad de gente y a nuestros jugadores se nos pasó todo”, confesó Rodrigo Ahumada, reflejando el sentir de un grupo que cambió kilómetros por pasión. Con bombos y trompetas, el grupo de seguidores identificados como “La Banda del Gremio” no pasó inadvertido, desplegando un estilo más propio del fútbol que del vóley. Sus banderas flameaban en un rincón, compitiendo y hasta superando el ruido local. Fabián Quiroga, quien dejó un rato el bombo entre sets para recuperar el aliento, lo resumió con una sonrisa: “La gente de acá nos miraba raro al principio, creo que no están acostumbrados a ver una hinchada visitante con bombo en el vóley. Nos reíamos porque algunos chicos de aquí nos pedían fotos a nosotros”.