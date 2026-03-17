De la nada a la cima: la épica que une a Monteros Vóley y a Tucumán de Gimnasia

Ese relato de carencia se transforma en épica cuando menciona a su hermano, Carlos Arquez, el visionario que ya no está, pero cuya idea de diversificar el deporte en Monteros (llevando el club al hockey, al tenis y al rugby) hoy es una realidad tangible en un predio de cinco hectáreas rebosante de chicos. La emoción de Luis alcanza su punto máximo al recordar a su madre, Irma “Tita”, histórica dirigente y sostén emocional, primero de Social Monteros y luego ya de Monteros Vóley, cuyo nombre hoy bautiza el estadio de la institución “Naranja”. “Uno mamó esto de chico. Hoy, ser dirigente es una forma de devolverle al deporte y al club todo lo que nos dio”, reflexiona. Y agrega conmovido: “Yo jugué toda mi vida, y conozco a todos; recién pasé por la tribuna y saludé a un montón de amigos del ‘Lobo’, que los enfrenté como jugadores y hoy son dirigentes. Eso te llena de emoción”.