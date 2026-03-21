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Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular

Diversos estudios analizaron el impacto del jengibre en personas con presión elevada.

Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular
Hace 1 Hs

El interés por alternativas naturales para cuidar el corazón crece en todo el mundo, especialmente frente a enfermedades como la hipertensión. En este contexto, el jengibre aparece como un posible aliado gracias a sus efectos sobre los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre su impacto en la presión arterial?

¿Qué es la presión arterial y por qué es clave para la salud?

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se divide en dos valores:

Presión sistólica (máxima)

Presión diastólica (mínima)

Según la Organización Mundial de la Salud, los valores normales son inferiores a 130/80 mmHg. Cuando estas cifras se elevan de forma sostenida, se diagnostica hipertensión, una condición que aumenta el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal.

Jengibre: qué compuestos tiene y cómo actúa en el organismo

El jengibre (Zingiber officinale) contiene compuestos bioactivos como el gingerol y el shogaol, responsables de muchos de sus efectos beneficiosos.

Investigaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos indican que estos compuestos pueden:

Favorecer la vasodilatación (relajación de los vasos sanguíneos)

Reducir la actividad cardíaca

Bloquear los canales de calcio en las células musculares vasculares

Este último mecanismo es similar al de algunos medicamentos antihipertensivos, lo que explicaría su posible efecto sobre la presión arterial.

Qué dice la ciencia sobre el jengibre y la presión arterial

Diversos estudios analizaron el impacto del jengibre en personas con presión elevada.

Un metaanálisis publicado en la revista Phytotherapy Research evaluó ensayos clínicos y encontró que el consumo de jengibre podría:

Reducir la presión sistólica en aproximadamente -6,36 mmHg

Disminuir la presión diastólica en -2,12 mmHg

Los efectos fueron más notorios en:

Personas menores de 50 años

Dosis iguales o superiores a 3 gramos diarios

Tratamientos de hasta 8 semanas

Aun así, los especialistas coinciden en que se necesitan más estudios para confirmar estos resultados y establecer recomendaciones definitivas.

Cómo consumir jengibre para aprovechar sus beneficios

El jengibre puede incorporarse de distintas formas:

Fresco o rallado en comidas

En polvo como condimento

En infusiones

En jugos o batidos

Una preparación habitual es la infusión:

mezclar una cucharada de jengibre fresco en agua caliente, dejar reposar unos minutos y colar.

Las dosis estudiadas suelen oscilar entre 3 y 5 gramos diarios, aunque siempre es recomendable consultar con un profesional antes de incorporarlo de forma regular.

Riesgos y contraindicaciones del jengibre

Aunque es seguro en cantidades moderadas, el jengibre puede generar efectos adversos en ciertos casos:

Potenciar el efecto de medicamentos antihipertensivos

Provocar presión demasiado baja (hipotensión)

Generar mareos, fatiga o náuseas

También puede interactuar con:

Anticoagulantes

Medicación para la diabetes

Inmunosupresores

Por eso, su consumo debe ser supervisado, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

Otros beneficios del jengibre

Además de su posible impacto cardiovascular, el jengibre se utiliza tradicionalmente para:

Aliviar dolores menstruales

Reducir molestias digestivas

Combatir resfriados

Disminuir la inflamación articular

Un aliado potencial, pero con precaución

El jengibre muestra propiedades prometedoras como complemento natural para el cuidado cardiovascular. Sin embargo, no reemplaza los tratamientos médicos convencionales.

El enfoque más efectivo sigue siendo integral: alimentación equilibrada, actividad física, control del estrés y seguimiento profesional. En ese marco, el jengibre puede ser un complemento útil, siempre que se utilice de manera informada y responsable.

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