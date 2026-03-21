Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular

El interés por alternativas naturales para cuidar el corazón crece en todo el mundo, especialmente frente a enfermedades como la hipertensión. En este contexto, el jengibre aparece como un posible aliado gracias a sus efectos sobre los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre su impacto en la presión arterial?