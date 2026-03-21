Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular

El interés por alternativas naturales para cuidar el corazón crece en todo el mundo, especialmente frente a enfermedades como la hipertensión. En este contexto, el jengibre aparece como un posible aliado gracias a sus efectos sobre los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre su impacto en la presión arterial?
¿Qué es la presión arterial y por qué es clave para la salud?
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y se divide en dos valores:
Presión sistólica (máxima)
Presión diastólica (mínima)
Según la Organización Mundial de la Salud, los valores normales son inferiores a 130/80 mmHg. Cuando estas cifras se elevan de forma sostenida, se diagnostica hipertensión, una condición que aumenta el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal.
Jengibre: qué compuestos tiene y cómo actúa en el organismo
El jengibre (Zingiber officinale) contiene compuestos bioactivos como el gingerol y el shogaol, responsables de muchos de sus efectos beneficiosos.
Investigaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos indican que estos compuestos pueden:
Favorecer la vasodilatación (relajación de los vasos sanguíneos)
Reducir la actividad cardíaca
Bloquear los canales de calcio en las células musculares vasculares
Este último mecanismo es similar al de algunos medicamentos antihipertensivos, lo que explicaría su posible efecto sobre la presión arterial.
Qué dice la ciencia sobre el jengibre y la presión arterial
Diversos estudios analizaron el impacto del jengibre en personas con presión elevada.
Un metaanálisis publicado en la revista Phytotherapy Research evaluó ensayos clínicos y encontró que el consumo de jengibre podría:
Reducir la presión sistólica en aproximadamente -6,36 mmHg
Disminuir la presión diastólica en -2,12 mmHg
Los efectos fueron más notorios en:
Personas menores de 50 años
Dosis iguales o superiores a 3 gramos diarios
Tratamientos de hasta 8 semanas
Aun así, los especialistas coinciden en que se necesitan más estudios para confirmar estos resultados y establecer recomendaciones definitivas.
Cómo consumir jengibre para aprovechar sus beneficios
El jengibre puede incorporarse de distintas formas:
Fresco o rallado en comidas
En polvo como condimento
En infusiones
En jugos o batidos
Una preparación habitual es la infusión:
mezclar una cucharada de jengibre fresco en agua caliente, dejar reposar unos minutos y colar.
Las dosis estudiadas suelen oscilar entre 3 y 5 gramos diarios, aunque siempre es recomendable consultar con un profesional antes de incorporarlo de forma regular.
Riesgos y contraindicaciones del jengibre
Aunque es seguro en cantidades moderadas, el jengibre puede generar efectos adversos en ciertos casos:
Potenciar el efecto de medicamentos antihipertensivos
Provocar presión demasiado baja (hipotensión)
Generar mareos, fatiga o náuseas
También puede interactuar con:
Anticoagulantes
Medicación para la diabetes
Inmunosupresores
Por eso, su consumo debe ser supervisado, especialmente en personas con enfermedades crónicas.
Otros beneficios del jengibre
Además de su posible impacto cardiovascular, el jengibre se utiliza tradicionalmente para:
Aliviar dolores menstruales
Reducir molestias digestivas
Combatir resfriados
Disminuir la inflamación articular
Un aliado potencial, pero con precaución
El jengibre muestra propiedades prometedoras como complemento natural para el cuidado cardiovascular. Sin embargo, no reemplaza los tratamientos médicos convencionales.
El enfoque más efectivo sigue siendo integral: alimentación equilibrada, actividad física, control del estrés y seguimiento profesional. En ese marco, el jengibre puede ser un complemento útil, siempre que se utilice de manera informada y responsable.