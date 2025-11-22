¿Tomar raíz de jengibre, como hace Rosalía, tiene beneficios reales? La palabra de una nutricionista

Entre tés, cafés y matcha, una de las bebidas que más popularidad ha ganado es el té de jengibre, impulsado en parte por celebridades como Rosalía, quien ha confesado en varias entrevistas —incluida una para Vogue España— que siempre lleva en su bolso un pedazo de esta raíz.
La cantante asegura que prefiere usar jengibre fresco antes que las bolsitas de infusión porque, según explicó, así obtiene “más vitaminas” y evita “ponerse mala”. Pero ¿qué hay de cierto en esto? ¿Realmente aporta beneficios extra usar la raíz natural?
La nutricionista Laia Vinyals dio su veredicto al sitio especializado Divinity.es.
¿Tiene beneficios tomar jengibre fresco? Lo que dice la nutricionista
El jengibre se ha asociado tradicionalmente al refuerzo del sistema inmunológico y al alivio de resfriados, propiedades que explicarían por qué Rosalía lo utiliza para preparar té.
Según Vinyals, el jengibre contiene gingerol, un compuesto con acción antiinflamatoria que puede ayudar al bienestar general durante los meses fríos.
“A Rosalía le encanta el jengibre, un sabor que o lo amas o lo odias”, señala la nutricionista, quien explica que sus beneficios se relacionan sobre todo con sus efectos antiinflamatorios y no tanto con su contenido vitamínico.
Además, destaca otro compuesto clave: el shogaol, también presente en la raíz cuando está fresca o ligeramente deshidratada.
“Al shogaol se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas”, detalla.
¿Es mejor usar la raíz que las bolsitas preparadas?
Aquí es donde la experta coincide con Rosalía:
“Consumir la raíz será más natural y saludable que una infusión hecha con jengibre en polvo”, aclara Vinyals.
¿Por qué?
La raíz fresca conserva mejor sus compuestos bioactivos.
El sabor es más intenso y puro.
No contiene ingredientes añadidos ni mezclas de baja calidad.
Sin embargo, la nutricionista aclara que no destaca por sus vitaminas, por lo que no debe consumirse pensando exclusivamente en ese aporte.
Precauciones: cuándo no conviene tomar jengibre
Como todo producto natural, su consumo excesivo puede tener efectos no deseados. La especialista advierte:
En grandes cantidades puede causar acidez o dolor estomacal.
Las personas que toman medicación anticoagulante deben consultar antes con un profesional.
Moderación y supervisión, especialmente si hay condiciones médicas previas.
Cómo conservar el jengibre para que mantenga sus propiedades
Para aprovecharlo al máximo, la nutricionista recomienda:
Guardarlo en el frigorífico, donde dura aproximadamente una semana.
Conservarlo con piel para proteger el interior.
Si la raíz está cortada, dejarla secar al aire antes de guardarla.
Utilizar siempre un envase hermético.
También se puede congelar ya pelado o picado, ideal para rallarlo directamente sobre frutas o bebidas calientes.
¿Tiene razón Rosalía?
Sí, en parte. Usar jengibre fresco es más natural y permite obtener un sabor y un perfil de compuestos más completos que las infusiones en bolsitas. No es una solución milagrosa, pero puede aportar beneficios antiinflamatorios y digestivos, siempre consumido con moderación.