El truco para cocinar hamburguesas caseras en air fryer y que queden irresistibles

Las hamburguesas caseras son una de esas preparaciones prácticas que permiten resolver de manera rápida cualquier almuerzo o cena. En ese contexto, la air fryer se posiciona como una herramienta clave en la cocina moderna, ya que promete una cocción uniforme, una textura lograda y evita llenar la casa de humo.
El secreto para que no queden secas ni crudas en el centro está en la preparación de la mezcla y en el manejo de la temperatura. Gracias a la tecnología de convección, la freidora de aire logra sellar rápidamente el exterior de la carne, lo que permite conservar los jugos en el interior, mientras el exceso de grasa se derrite y cae en la base de la cesta.
Otro punto a favor de este método de cocción es la facilidad de limpieza. A diferencia de lo que ocurre con sartenes o planchetas -donde la grasa suele quedar adherida-, el material de la air fryer permite higienizarla fácilmente con un trapo o una esponja suave, sin necesidad de refregar en exceso.
Cómo hacer hamburguesas caseras en la air fryer
Para obtener un medallón jugoso y lleno de sabor, resulta fundamental lograr un buen equilibrio en la mezcla y realizar una cocción rápida a alta temperatura. Esta receta está pensada para rendir, aproximadamente, 2 hamburguesas grandes o 3 medianas. En caso de necesitar mayor cantidad, se pueden duplicar los ingredientes o incluso freezar los medallones.
Ingredientes
- 250 gramos de carne picada (preferentemente un corte con algo de grasa como roast beef).
- 1 o 2 fetas picadas de panceta.
- 1 yema.
- Cebolla, ajo y perejil fresco (todo picado finamente).
- Sal y pimienta negra a gusto.
Preparación
En un bol grande, combiná la carne picada con la panceta, el perejil, el ajo y la cebolla. La panceta es el truco clave para que la carne no se seque dentro de la freidora.
Agregá la yema de huevo para unir todos los ingredientes y condimentá con sal y pimienta. Mezclá suavemente; si apretás demasiado la carne, el medallón puede quedar un poco duro.
Armá las hamburguesas intentando que tengan un grosor uniforme. Un truco es hacerles una pequeña hendidura con el pulgar en el centro para que no se deformen con el calor.
Colocá los medallones en la cesta (sin encimarlos) y programá la air fryer a 200 °C por 4 o 5 minutos, consignó C5N.
Pasado ese tiempo, dales la vuelta y cocinalas por otros 4 o 5 minutos adicionales. El tiempo final dependerá de si te gustan a punto o bien cocidas. Retiralas con cuidado y dejalas reposar un minuto antes de comer para que los jugos se asienten.