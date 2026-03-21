El truco para cocinar hamburguesas caseras en air fryer y que queden irresistibles

El secreto para que no queden secas ni crudas en el centro está en la preparación de la mezcla y en el manejo de la temperatura. Gracias a la tecnología de convección, la freidora de aire logra sellar rápidamente el exterior de la carne, lo que permite conservar los jugos en el interior, mientras el exceso de grasa se derrite y cae en la base de la cesta.