El secreto para una hamburguesa perfecta: qué carne usar y cómo cocinarla, según un experto

Entre las técnicas actuales, Cámara destacó la smash burger, caracterizada por su textura crocante. Para esta versión se utilizan bollos de entre 80 y 100 gramos que se presionan directamente contra la plancha. Otra alternativa es la Oklahoma burger, en la que se colocan finas láminas de cebolla sobre la carne cruda antes de prensarla, permitiendo que la verdura se cocine con el calor y el vapor de la proteína.