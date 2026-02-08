Secciones
El secreto para una hamburguesa perfecta: qué carne usar y cómo cocinarla, según un experto

El especialista gastronómico explicó qué carne elegir, cómo cocinarla y cuáles son los ingredientes que garantizan sabor, textura y jugosidad.

Hace 5 Hs

El emprendedor gastronómico Rodolfo Cámara, creador de la cadena The Food Truck Store, compartió una guía técnica sobre cómo elaborar una hamburguesa de alta calidad. El especialista transmite estos conocimientos a través de una clase en FOODIT, donde detalla los pilares esenciales para lograr buenos resultados en la cocina doméstica utilizando materia prima accesible y procedimientos precisos.

Para Cámara, el roast beef es la base ideal de una hamburguesa. Según explicó: “la forma más simple de hacer una buena hamburguesa es pedirle al carnicero que te pique roast beef”. Este corte permite un adecuado equilibrio entre carne magra y grasa, condición fundamental para obtener sabor y jugosidad.

Además, recomienda combinarlo con tapa de asado. Esta mezcla aporta un plus de jugosidad y suma un aroma característico asociado al asado tradicional, un rasgo valorado por muchos consumidores.

El pan y la cocción, factores determinantes

El chef sostiene que la elección del pan influye directamente en la estructura final de la hamburguesa. En ese sentido, aconseja utilizar pan brioche, ya que “tiene un dulzor justo y se amalgama bien con la carne”, lo que facilita la integración con los jugos del medallón sin opacar su sabor.

Respecto de la cocción, propone trabajar sobre una plancha bien caliente para lograr un sellado eficaz: “es donde mejor se conserva el sabor”, aseguró. El proceso es breve: los discos de carne requieren, como máximo, tres minutos por cada lado.

Entre las técnicas actuales, Cámara destacó la smash burger, caracterizada por su textura crocante. Para esta versión se utilizan bollos de entre 80 y 100 gramos que se presionan directamente contra la plancha. Otra alternativa es la Oklahoma burger, en la que se colocan finas láminas de cebolla sobre la carne cruda antes de prensarla, permitiendo que la verdura se cocine con el calor y el vapor de la proteína.

Ingredientes y salsas para completar la hamburguesa

Los acompañamientos también influyen en el perfil final del plato. Cámara señala al cheddar americano como el queso más adecuado debido a su gran capacidad de fundición y su rápida integración con la carne.

Para aportar textura crocante, recomienda sumar panceta, que puede cocinarse en microondas entre papeles absorbentes o en plancha a temperatura baja. En cuanto a la cebolla, admite múltiples preparaciones: cruda en corte brunoise o pluma, caramelizada con manteca y azúcar, o en versión crispy tras pasarla por leche, harina y fritura.

El toque final, según el especialista, lo aporta la Salsa Mil Islas, un clásico estadounidense que otorga identidad a cada bocado. Cámara incluso compartió su receta como uno de los secretos para elevar la calidad de las hamburguesas caseras.

