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Dolores Fonzi vuelve a Tucumán para presentar “Belén”

Actividad con entrada libre en la Facultad de Derecho de la UNT, junto con Soledad Deza.

PRINCIPALES PERSONAJES. Dolores Fonzi y Camila Plaáte en “Belén”. PRINCIPALES PERSONAJES. Dolores Fonzi y Camila Plaáte en “Belén”.
Hace 4 Hs

Un exitoso recorrido internacional reforzó a “Belén” como el filme argentino más importante del año pasado, lo que justificó representar al país en los Oscar, para el cual quedó a las puertas de estar entre las cinco finalistas. Pero el prestigio acumulado con premios en los festivales de Biarritz, San Sebastián, Martín Fierro y en el Goya español como mejor película iberoamericana, no es un fin en sí mismo, sino un paso más para sostener la vigencia de la realización y la continuidad de sus proyecciones (sólo en salas, vendió 150.000 entradas, sin contar las vistas en la plataforma Amazon Prime Video.

La producción dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi se inspira en la historia real de una joven (interpretada por Camila Plaáte) que fue detenida y condenada por aborto, aunque ella no sabía que estaba embarazada y había concurrido a un hospital por un fuerte dolor abdominal. El guión fue una adaptación de la novela “Somos Belén”, escrita por Ana Correa en 2019, y plantea la lucha por la abogada defensora Soledad Deza (a cargo de Fonzi) y el movimiento feminista argentino hasta que se logró revertir la sentencia y Belén quedó en libertad. En el elenco también aparecen Laura Paredes, Julieta Cardinali, Lili Juárez, Ruth Plaáte, Sergio Prina y muchos actores tucumanos más.

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Dentro de la campaña de difusión de la historia, la película será proyectada esta noche, desde las 20, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471), con entrada libre y gratuita. La propuesta implicará el regreso de Fonzi a Tucumán -donde rodó buena parte del filme-, quien compartirá una mesa panel junto a Deza para generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los derechos ciudadanos.

A 50 años del golpe de Estado

Por aparte, también gratis desde las 20 pero en el Mercado Cultural de Monteros y dentro del ciclo Cine y Memoria por los 50 años del golpe de Estado, se verá “El camino hacia la muerte del Viejo Reales”, película dirigida por Gerardo Vallejo. La selección está a cargo de Julia Vitar y de la Escuela de Cine, Video y Televisión de la UNT.

En tanto, en los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, desde las 17 se realizará la acción performática colectiva “Contamos con vos”, una actividad municipal itinerante para recordar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

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