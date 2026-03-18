Dolores Fonzi vuelve a Tucumán para presentar “Belén”

La producción dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi se inspira en la historia real de una joven (interpretada por Camila Plaáte) que fue detenida y condenada por aborto, aunque ella no sabía que estaba embarazada y había concurrido a un hospital por un fuerte dolor abdominal. El guión fue una adaptación de la novela “Somos Belén”, escrita por Ana Correa en 2019, y plantea la lucha por la abogada defensora Soledad Deza (a cargo de Fonzi) y el movimiento feminista argentino hasta que se logró revertir la sentencia y Belén quedó en libertad. En el elenco también aparecen Laura Paredes, Julieta Cardinali, Lili Juárez, Ruth Plaáte, Sergio Prina y muchos actores tucumanos más.