"Belén" quedó afuera de los Premios Oscar: ¿cuáles fueron las películas nominadas?

La cinta protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi había sido incluida por la Academia de Hollywood en la “shortlist” de 15 films con chances de integrar la categoría.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

La película argentina "Belén", dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, no logró una nominación en la edición 98 de los Premios Oscar, cuyo listado oficial de candidatos fue anunciado este jueves 22 de enero por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La ceremonia se realizará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. 

Entre las cinco películas que sí quedaron nominadas en la categoría de Mejor Película Internacional se encuentran: “Sentimental Value” (Noruega), “The Secret Agent” (Brasil), “It Was Just an Accident” (Francia), “Sirât” (España) y “The Voice of Hind Rajab” (Túnez).  Estas producciones representarán a sus países en la carrera por la estatuilla, en un año con fuerte presencia de cine europeo y latinoamericano.

La expectativa en Argentina era alta: "Belén" había sido seleccionada por la Academia local como representante nacional en la categoría de Mejor Película Internacional y se había mantenido en la lista corta de 15 filmes que competían por un lugar entre las cinco nominadas finales. 

“Belén” fue seleccionada en los Premios Goya

La historia, inspirada en hechos reales y basada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, sigue a una joven tucumana acusada de homicidio agravado en un caso que desató un debate social sobre derechos reproductivos en el país. El filme argentino había generado expectativas también por su presencia en otros galardones de la temporada, como los Premios Goya 2026, donde sí obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Aunque "Belén" no formará parte de la terna final de los Oscar, su inclusión en la lista corta y su impacto en festivales y premios regionales subrayan el creciente protagonismo del cine argentino en el circuito internacional. La atención ahora se desplaza hacia la ceremonia del 15 de marzo, donde se premiarán las mejores películas del año en Hollywood.

