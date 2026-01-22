"Belén" quedó afuera de los Premios Oscar: ¿cuáles fueron las películas nominadas?

La historia, inspirada en hechos reales y basada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, sigue a una joven tucumana acusada de homicidio agravado en un caso que desató un debate social sobre derechos reproductivos en el país. El filme argentino había generado expectativas también por su presencia en otros galardones de la temporada, como los Premios Goya 2026, donde sí obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.