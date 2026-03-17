Fuerte cruce en Yerba Buena: Walter “Kabuby” Araoz acusó a Álvaro Apud de “mentir” y sembrar odio político

"Gracias a Dios el Ministro Monteros no se descuida mirando el pequeño árbol y ve el bosque....ergo..no ve "la agresión física ni la agresión verbal" , todo entre comillas, porque su acción, su pensamiento y su corazón estaban atentos a las necesidades de todo un pueblo y no de las figuritas de escaparate que, colchón en mano y dos bolsas de mercadería, se aprestaban a posar para que la foto saliera bien y que todo parezca lo que no era", dijo.