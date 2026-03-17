Fuerte cruce en Yerba Buena: Walter “Kabuby” Araoz acusó a Álvaro Apud de “mentir” y sembrar odio político
El concejal justicialista respondió con dureza a las declaraciones de su par opositor y defendió al gobernador Osvaldo Jaldo y al ministro Darío Monteros. Apuntó contra La Libertad Avanza por “construir relatos” y fomentar divisiones.
En medio de la creciente tensión política local, el concejal justicialista Walter “Kabuby” Araoz salió al cruce de su par de Yerba Buena, Álvaro Apud, con un duro mensaje en el que lo acusó de mentir, generar dudas infundadas y promover un discurso basado en la confrontación.
“¿Quién miente? ¿Qué quiere decir con ‘demasiadas dudas’?”, lanzó Araoz, en respuesta directa a las declaraciones de Apud, a quien cuestionó por instalar sospechas en el debate público.
Críticas a la “violencia verbal” en la política
Araoz centró parte de su descargo en denunciar lo que definió como una forma de violencia menos visible pero igual de dañina: la verbal.
“La violencia física es la que se ve y por eso se condena más rápido. Pero existe otra violencia, la verbal, que cala el alma, estigmatiza y ofende”, afirmó, enumerando expresiones discriminatorias que, según sostuvo, se naturalizan en el discurso político actual.
En esa línea, advirtió que este tipo de agresión “muchas veces se justifica sin castigo” e incluso se presenta como una supuesta verdad.
Defensa del gobierno provincial
El edil también salió en defensa del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro Darío Monteros, rechazando las versiones que los vinculan con responsabilidades ajenas.
“Todos los que militamos en el peronismo tenemos vinculación con el gobernador porque somos parte del 57% que lo votó, pero eso no implica que nuestros actos sean responsabilidad de Jaldo o de Monteros”, sostuvo.
Además, remarcó la identidad del espacio: “Los peronistas nos hacemos responsables de nuestros propios actos”.
Cuestionamientos a La Libertad Avanza
Araoz apuntó directamente contra el espacio político de Apud, La Libertad Avanza, al que acusó de construir “relatos” y fomentar el conflicto social.
“Lo suyo es una manera perversa y vacía de hacer política, sembrando odio y divisiones para ver qué pueden sacar en términos políticos”, expresó.
Asimismo, instó a los dirigentes opositores a “bajar al territorio” y comprometerse con la realidad social: “Dejen lo virtual por un momento, sobre todo en este difícil contexto que vive la provincia, el país y el mundo”.
“La política es vocación de servicio”
En el tramo final de su mensaje, Araoz apeló a una definición más amplia sobre el rol de los dirigentes.
“La política es una vocación de servicio que se siente en el pecho y se demuestra con acciones. No es una circunstancia ni un momento en la vida”, afirmó.
"Gracias a Dios el Ministro Monteros no se descuida mirando el pequeño árbol y ve el bosque....ergo..no ve "la agresión física ni la agresión verbal" , todo entre comillas, porque su acción, su pensamiento y su corazón estaban atentos a las necesidades de todo un pueblo y no de las figuritas de escaparate que, colchón en mano y dos bolsas de mercadería, se aprestaban a posar para que la foto saliera bien y que todo parezca lo que no era", dijo.
Y concluyó con una crítica directa a Apud: “Le sugiero que baje su nivel mediático virtual y aumente su sensibilidad social hacia quienes realmente la están pasando mal, no para la foto ni la provocación”.