Después de la amenaza, Milei reafirmó su postura contra Irán y advierte: “No vamos a retroceder ni un milímetro”

El presidente Javier Milei endureció su postura frente a Irán y reafirmó su alineamiento con Israel al sostener que “ante el terrorismo no puede haber tregua” y que su gobierno no dará marcha atrás: “No vamos a retroceder ni un milímetro”.
Las declaraciones se dieron en el marco del acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, realizado en el barrio porteño de Retiro, donde el mandatario volvió a marcar una línea dura en política exterior.
Fuerte respuesta a Irán en medio de tensiones internacionales
En diálogo con el medio MDZ, Milei respondió a las advertencias del régimen iraní, que lo señaló como “enemigo” tras sus declaraciones en el contexto del conflicto en Medio Oriente.
“Nosotros no vamos a retroceder ni un milímetro”, afirmó el Presidente, ratificando su enfrentamiento con la República Islámica de Irán.
Durante su discurso, además, responsabilizó directamente a Teherán por hechos terroristas, entre ellos el atentado contra la AMIA, y sostuvo que se trata de “una amenaza que merece decisión política firme”.
Acto por la Embajada de Israel y mensaje contra el terrorismo
El jefe de Estado participó del acto conmemorativo del ataque a la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos y más de 250 heridos, bajo el lema “La primera vez no se olvida”.
Allí aseguró que el atentado “dejó una herida imborrable en el suelo argentino” y reafirmó el compromiso del país con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.
“El terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”, expresó.
También remarcó que la Argentina impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes.
Alianza con Israel y condena a Hamás
Milei volvió a destacar la relación estratégica con Israel, al que definió como “una nación hermana” y un aliado clave en la defensa de la libertad.
En ese marco, hizo referencia al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, al que calificó como “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”.
“Hoy Israel enfrenta los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos, pero la causa permanece: una ideología que desprecia la vida y busca destruir la libertad”, sostuvo.
Críticas al kirchnerismo por acuerdos con Irán
El mandatario también apuntó contra gestiones anteriores al comparar su política exterior con la del kirchnerismo.
“Firmamos un memorándum con Israel para la defensa de la democracia. Mientras otros gobiernos lo hacían con Irán, nosotros lo hicimos con una democracia liberal que comparte nuestros principios”, señaló, en referencia al acuerdo impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Compromiso contra el antisemitismo y el terrorismo
Milei reafirmó el “compromiso inquebrantable” de la Argentina en la lucha contra el antisemitismo y sostuvo que se trata de un eje central tanto de la política interior como exterior.
“Tenemos un norte claro: la moral como política de Estado. El antisemitismo es el extremo opuesto de los principios que defendemos”, afirmó.
Finalmente, el Presidente cerró con un mensaje a las víctimas de los atentados y sus familias: “Honramos a quienes perdieron la vida y acompañamos a sus seres queridos, que llevan más de tres décadas en una búsqueda incansable de justicia”.