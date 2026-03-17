Irán acusó a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"

La reacción iraní se produjo luego del discurso que Milei brindó el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva, donde afirmó: “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.