Irán acusó a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"

La tensión diplomática entre la Argentina e Irán escaló en las últimas horas, luego de que el régimen iraní acusara al presidente Javier Milei de haber cruzado una “línea roja imperdonable” con sus recientes declaraciones en Nueva York, en las que calificó a la República Islámica como “enemiga” del país y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel.
La advertencia fue publicada en un editorial del Tehran Times, firmado por Saleh Abidi Maleki, donde se afirmó que Irán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y que deberá “diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”.
El artículo, titulado Milei, Quo Vadis? (Milei, ¿adónde vas?), se difundió en medio del contraataque militar iraní frente a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y fue replicado por allegados al gobierno tras la caída del sitio web del medio en el contexto de la guerra en curso.
En el texto, el régimen sostiene: “Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.
La reacción iraní se produjo luego del discurso que Milei brindó el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva, donde afirmó: “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.
El mandatario también aseguró sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”. Durante su visita a Nueva York, participó en la denominada Argentina Week y mantuvo encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump y con referentes del llamado Escudo de las Américas.
En su análisis, el editorial iraní rechaza la responsabilidad de Teherán en los atentados a la AMIA en 1994, que dejó 85 víctimas fatales, y a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. Califica como “falsas” las acusaciones de la justicia argentina y las enmarca en lo que define como “un proyecto de iranofobia” iniciado hace 31 años.
El texto también cuestiona la orientación del Gobierno argentino, al señalar que “no responde a intereses nacionales, sino a presiones externas”, y acusa al país de convertirse en “el Israel de América Latina”, con una creciente “influencia de grupos y elementos cercanos al régimen sionista” en los centros de decisión política.
Además, el artículo sostiene que la sede del gobierno argentino se habría transformado en “una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”. En esa línea, menciona la presunta existencia de “empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas” que, según el régimen, participan en operaciones contra Irán, financian o apoyan acciones militares y desarrollan tareas de espionaje cerca de sus fronteras.
“El punto más preocupante es la actividad de algunas de estas empresas cerca de las fronteras de Irán. Utilizando una fachada comercial, se dedican al monitoreo y la transferencia de información, formando un eslabón en la cadena de amenazas contra la seguridad nacional de Irán”, afirmó Maleki.
El episodio se suma a un contexto de creciente conflictividad. Tras el aumento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y los ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, la Argentina decidió evacuar su embajada en Teherán por razones de seguridad, mientras que la representación diplomática iraní en Buenos Aires continúa operativa.