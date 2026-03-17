Qué es Volver al Trabajo, el programa de ayuda que eliminó Capital Humano

Qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue una política social creada como reemplazo del Potenciar Trabajo, orientada a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral. Consistía en el pago de $78.000 mensuales y tenía como objetivo principal mejorar las condiciones de empleabilidad de sus beneficiarios a través de la formación y la inserción en el mercado laboral.