Secciones
Política

Qué es Volver al Trabajo, el programa de ayuda que eliminó Capital Humano

El Gobierno anunció un último pago para el programa Volver al Trabajo. Los destinatarios podrán acceder a un plan alternativo.

Qué es Volver al Trabajo, el programa de ayuda que eliminó Capital Humano
Hace 2 Hs

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa Volver al Trabajo dejará de funcionar en las próximas semanas, en el marco del rediseño de la política social impulsado por el Gobierno.

Qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue una política social creada como reemplazo del Potenciar Trabajo, orientada a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral. Consistía en el pago de $78.000 mensuales y tenía como objetivo principal mejorar las condiciones de empleabilidad de sus beneficiarios a través de la formación y la inserción en el mercado laboral.

La iniciativa surgió en el marco de la reorganización del Potenciar Trabajo, que fue dividido en dos líneas: Volver al Trabajo, enfocada en la población activa, y Acompañamiento Social, destinada a mayores de 60 años.

El eje central de Volver al Trabajo era el desarrollo de competencias sociolaborales, con el fin de facilitar una inserción laboral "real". Para eso, combinaba instancias de capacitación, prácticas en ámbitos de trabajo y asistencia para emprendimientos productivos.

Todos los exbeneficiarios del Potenciar de hasta 59 años formaban parte de este nuevo programa.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello indicaron que los beneficiarios recibirán un último pago antes del cierre definitivo del plan.

Cuándo se paga la última cuota de Volver al Trabajo

De acuerdo con el comunicado oficial, los titulares del programa recibirán la última asignación mensual de $78.000 en abril.

El Gobierno también informó que el programa finalizará el 9 de abril, fecha en la que quedará discontinuado el esquema actual. La decisión afectará a alrededor de 900.000 beneficiarios, que actualmente perciben el ingreso mensual del programa.

Las personas inscriptas ya comenzaron a recibir notificaciones por correo electrónico y a través de la aplicación Mi Argentina.

Qué pasará con los beneficiarios del programa

El cierre de Volver al Trabajo forma parte de un plan más amplio del gobierno de Javier Milei para reemplazar planes sociales por programas de formación laboral.

Las personas inscriptas ya comenzaron a recibir notificaciones por correo electrónico y a través de la aplicación Mi Argentina.

Quienes manifiesten interés en continuar formándose podrán acceder a vouchers de capacitación, destinados a realizar cursos dentro de una red de instituciones educativas y centros de formación.

El objetivo oficial es orientar la política social hacia la capacitación y la inserción laboral, en lugar de sostener esquemas de asistencia generalizada.

Vouchers de capacitación laboral

Como alternativa al plan, el Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo sistema de vouchers de capacitación.

Quienes manifiesten interés en capacitarse podrán acceder a estos beneficios para realizar cursos de formación laboral, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

El nuevo esquema busca reemplazar el modelo de transferencias mensuales por uno orientado a capacitación y empleo, según explicaron desde el Gobierno.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo
1

Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas
2

El Gobierno interviene la AFA por 180 días y pone la lupa en sus cuentas

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión
3

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”
4

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Polémica por la mercadería: Masso confirmó que estará junto a Catalán en los depósitos
5

Polémica por la mercadería: Masso confirmó que estará junto a Catalán en los depósitos

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán
6

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Más Noticias
Polémica por la mercadería: Masso confirmó que estará junto a Catalán en los depósitos

Polémica por la mercadería: Masso confirmó que estará junto a Catalán en los depósitos

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

Cristina Kirchner denunció “prácticas mafiosas” y recusó al tribunal en un clima de extrema tensión

Irán acusó a Javier Milei de cruzar una línea roja imperdonable

Irán acusó a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Agresión a Federico Pelli: Jaldo ratificó a Darío Monteros y cargó contra los libertarios

Agresión a Federico Pelli: Jaldo ratificó a Darío Monteros y cargó contra los libertarios

La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones

La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones

Comentarios