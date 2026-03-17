Qué es Volver al Trabajo, el programa de ayuda que eliminó Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa Volver al Trabajo dejará de funcionar en las próximas semanas, en el marco del rediseño de la política social impulsado por el Gobierno.
Qué es Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo fue una política social creada como reemplazo del Potenciar Trabajo, orientada a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral. Consistía en el pago de $78.000 mensuales y tenía como objetivo principal mejorar las condiciones de empleabilidad de sus beneficiarios a través de la formación y la inserción en el mercado laboral.
La iniciativa surgió en el marco de la reorganización del Potenciar Trabajo, que fue dividido en dos líneas: Volver al Trabajo, enfocada en la población activa, y Acompañamiento Social, destinada a mayores de 60 años.
El eje central de Volver al Trabajo era el desarrollo de competencias sociolaborales, con el fin de facilitar una inserción laboral "real". Para eso, combinaba instancias de capacitación, prácticas en ámbitos de trabajo y asistencia para emprendimientos productivos.
Todos los exbeneficiarios del Potenciar de hasta 59 años formaban parte de este nuevo programa.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello indicaron que los beneficiarios recibirán un último pago antes del cierre definitivo del plan.
Cuándo se paga la última cuota de Volver al Trabajo
De acuerdo con el comunicado oficial, los titulares del programa recibirán la última asignación mensual de $78.000 en abril.
El Gobierno también informó que el programa finalizará el 9 de abril, fecha en la que quedará discontinuado el esquema actual. La decisión afectará a alrededor de 900.000 beneficiarios, que actualmente perciben el ingreso mensual del programa.
Las personas inscriptas ya comenzaron a recibir notificaciones por correo electrónico y a través de la aplicación Mi Argentina.
Qué pasará con los beneficiarios del programa
El cierre de Volver al Trabajo forma parte de un plan más amplio del gobierno de Javier Milei para reemplazar planes sociales por programas de formación laboral.
Las personas inscriptas ya comenzaron a recibir notificaciones por correo electrónico y a través de la aplicación Mi Argentina.
Quienes manifiesten interés en continuar formándose podrán acceder a vouchers de capacitación, destinados a realizar cursos dentro de una red de instituciones educativas y centros de formación.
El objetivo oficial es orientar la política social hacia la capacitación y la inserción laboral, en lugar de sostener esquemas de asistencia generalizada.
Vouchers de capacitación laboral
Como alternativa al plan, el Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo sistema de vouchers de capacitación.
Quienes manifiesten interés en capacitarse podrán acceder a estos beneficios para realizar cursos de formación laboral, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.
El nuevo esquema busca reemplazar el modelo de transferencias mensuales por uno orientado a capacitación y empleo, según explicaron desde el Gobierno.