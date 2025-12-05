Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

El programa brinda a sus beneficiarios servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, de capacitación y certificación de competencias laborales, prácticas formativas en ambientes de trabajo, acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado. También se enseñan herramientas para el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar, y programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.