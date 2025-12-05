Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

El programa Volver al Trabajo –antes Potenciar Trabajo– busca desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios. El objetivo es que accedan a un nivel de empleabilidad mínimo para conseguir trabajo y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. El programa, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció cuál será el monto que sus titulares cobrarán en el mes de diciembre.
La capacitación de Volver al Trabajo se da mediante la participación de sus beneficiarios en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos, ya sean individuales o asociativos. Quienes hayan sido beneficiarios del ex Potenciar Trabajo pueden solicitar su traslado al Programa de Acompañamiento Social.
Volver al Trabajo: cuánto se paga en diciembre 2025
Desde hace algunos meses, la cifra que perciben los titulares de este programa se mantiene inamovible. Por eso este mes sus titulares recibirán $78.000 en sus cuentas. El monto es el mismo para este plan y para el Programa de Acompañamiento Social. Sus beneficiarios verán el impacto del depósito en sus cuentas este viernes 5 de diciembre.
El programa brinda a sus beneficiarios servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, de capacitación y certificación de competencias laborales, prácticas formativas en ambientes de trabajo, acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado. También se enseñan herramientas para el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar, y programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.
Cómo inscribirse al programa Volver al Trabajo
Quienes hayan sido beneficiarios del ex Potenciar Trabajo deberían haber sido transferidos automáticamente a una de las dos líneas de planes: el Programa de Acompañamiento Social o el programa Volver al Trabajo. En caso de registrarse por primera vez, los interesados deberán crearse una cuenta y cargar sus datos en el Portal Empleo.
Podrán inscribirse aquellas personas que:
- Perciban la Asignación Universal por Hijo.
- Perciban la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.
- Perciban prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Reciban prestaciones de carácter alimentario.
- Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo.
- Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
- Sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporales o estacionales.
- Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral. En este supuesto de compatibilidad no será aplicable el límite máximo de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para las remuneraciones.