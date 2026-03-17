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Cambios en Anses: quién es Guillermo Arancibia, el funcionario elegido para dirigir el organismo tras la salida de Bearzi

El nuevo titular se desempeñaba desde marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses y cuenta con antecedentes de gestión en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.

ANSES. Guillermo Arancibia, el funcionario elegido para dirigir el organismo. ANSES. Guillermo Arancibia, el funcionario elegido para dirigir el organismo.
Hace 2 Hs

Guillermo Arancibia fue designado este martes como nuevo titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), luego de la renuncia de Fernando Bearzi, quien había asumido la conducción del organismo en febrero del año pasado.

Arancibia se desempeñaba desde marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses y cuenta con antecedentes de gestión en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores. Su designación confirma una rotación de cuadros técnicos con experiencia operativa dentro del organismo, en un contexto en el que se multiplican las reestructuraciones de alto nivel en la administración pública.

Renunció el titular de la Anses Fernando Bearzi y lo reemplaza Guillermo Arancibia

Renunció el titular de la Anses Fernando Bearzi y lo reemplaza Guillermo Arancibia

El nuevo titular de la Anses también ocupó cargos durante la gestión nacional de Mauricio Macri. En ese período fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Previamente, en 2007, había sido designado Director General de la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2015, antes de pasar a la gerencia general de la SRT.

Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director del Anses

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el recambio en la conducción del organismo estará orientado a profundizar un proceso de modernización administrativa. En ese sentido, destacaron que la nueva etapa pondrá el foco en la “digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”.

El anuncio fue difundido a través de redes sociales y subrayó la prioridad que el Poder Ejecutivo otorga a la eficiencia administrativa en medio de un proceso de reorganización interna de distintas áreas del Estado.

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