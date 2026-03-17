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Renunció el titular de la Anses Fernando Bearzi y lo reemplaza Guillermo Arancibia

La ministra de Capital Humano aceptó la renuncia Fernando Bearzi y su reemplazo. Además se lanzaron una serie de vouchers de capacitación laboral.

ANSES. Cambio de autoridades. ANSES. Cambio de autoridades.
Hace 1 Hs

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello aceptó la renuncia del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernando Bearzi, según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito, en el marco de un proceso de modernización del área. En su lugar, designó a Guillermo Arancibia.

Se trata del organismo descentralizado que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social.

La intención de las autoridades es “digitalizar el organismo” apuntando a agilizar las gestiones. “Se van a simplificar los trámites para que sean más accesibles para la gente”, señalan en el Gobierno. Asimismo, en el marco de la nueva etapa del organismo se estableció un retiro voluntario.

En otro orden, a partir del mes próximo, el Ministerio de Capital Humano tiene previsto eliminar cerca de 900.000 planes sociales que suponen una erogación mensual de unos 80.000 mil millones de pesos, según trascendió en el área que conduce Sandra Pettovello. Serán reemplazados por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

De esta forma se producirá el cierre definitivo del esquema heredado del anterior Gobierno dentro del Plan Potenciar Trabajo.

El objetivo de Capital Humano es instrumentar un sistema orientado a la formación y la inserción laboral.

En este ministerio explican que los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones (por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina) en los que se informa que el anterior plan finaliza y que podrán elegir inscribirse en el nuevo sistema de capacitación.

Los vouchers serán entregados directamente a los beneficiarios que serán los que podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación en todo el país.

Esta medida completa un profundo rediseño de la política asistencial que el Gobierno actual inició cuando decidió eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en el otorgamiento de los planes y congelar el Potenciar Trabajo.

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